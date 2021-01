Ambev lança programa de cocriação com startups avançadas

PUBLICIDADE

A Ambev, pensando no momento de construir uma nova companhia, abre inscrições para a primeira edição do programa Além, iniciativa para conectar e potencializar o ecossistema de startups brasileiras.

O objetivo é apoiar empreendedores que, junto com a companhia e seu ecossistema, criem pilotos para solucionar problemas do negócio. A Ambev quer ajudar essas startups a crescerem junto com ela. Para isso, a companhia conta com o apoio do Distrito, o maior ecossistema independente de startups do Brasil, e da Innoscience, consultoria pioneira em inovação corporativa.

O Além abrirá as portas da Ambev, dando acesso às startups para vários ativos da companhia, como seus clientes, fornecedores e parceiros. “A colaboração e a inovação serão as chaves para o sucesso dessa empreitada. O programa será uma plataforma aberta e de cocriação de negócios para além da Ambev. Vamos potencializar as startups brasileiras e compartilhar nosso crescimento, estrutura e capacidades. Vamos, juntos, melhorar os negócios, desenvolver novos projetos e encontrar oportunidades”, afirma Bruno Stefani, Diretor Global de Inovação AB InBev.

O programa é aberto a empreendedores que estejam dispostos a se conectar com o negócio da Ambev para encontrar soluções para os problemas do ecossistema da companhia, do consumidor aos clientes, da matéria prima à produção. O Além busca startups que resolvem problemas reais de forma escalável e possuam um produto finalizado, vendas recorrentes e ao menos dois sócios com dedicação exclusiva.

O processo de seleção também leva em conta a pluralidade de visões e pensamentos, seja por parte do corpo de fundadores, localização geográfica das startups ou soluções que gerem impacto positivo. A diversidade nos ajuda a desenvolver ideias mais fortes e a garantir que nosso time alcance todo o seu potencial.

“Na Ambev, nossa cultura dá liberdade para testar novas ideias e, cada vez mais, temos exercitado a inovação pela inovação, um conceito que vai além de esperarmos lucro ou retorno sobre essas ideias. O Além surge como uma forma de entendermos como podemos seguir em um sistema de troca com as startups em todos os níveis do negócio, gerando impacto positivo”, completa Bruno.

O programa será realizado 100% online e vai contribuir ao trabalho das startups por meio da força das marcas, capilaridade da operação e inteligência de mercado da Ambev, juntamente com uma abordagem tecnológica para ganhar escala e gerar impacto real no mundo.

“A Ambev reúne um universo de conexões e possibilidades, um potencial gigantesco para as startups do ecossistema brasileiro. Sem dúvida alguma, temos aqui uma grande oportunidade para que os empreendedores não apenas validem seus produtos, mas possam escalar mais rapidamente, com o suporte de uma empresa líder em seu setor”, comenta Gustavo Araujo, cofundador e CEO do Distrito.

“Ao longo da sua trajetória a Ambev ficou reconhecida por alavancar uma série de empreendedores e empresas parceiras de seu ecossistema. O programa Além vai levar essa experiência a outro nível fazendo isso de forma sistemática para criar novos negócios que gerem impacto para as startups, Ambev e todo o ecossistema”. Maximiliano Carlomagno – fundador da Innoscience.

Para ter acesso a todo o conteúdo do programa Além e se candidatar a uma oportunidade, as startups podem se inscrever pela página oficial até o dia 31/01/2021. A iniciativa não possui um número exato de vagas, ou seja: quanto mais ideias de impacto propostas, maior as chances de despertar o interesse de uma parceria por parte da Ambev. Os outros programas da Ambev com startups, como a Aceleradora 100+ de Sustentabilidade, continuarão existindo.