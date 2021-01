Ambev fecha parceria com a startup FNM para a produção de mil veículos elétricos

PUBLICIDADE

A Ambev resolveu apostar em novas tecnologias para seus veículos de entrega de bebidas e fechou uma parceria com a startup FNM (Fábrica Nacional de Mobilidades) para o desenvolvimento de mil veículos elétricos, como caminhões e vans, previstos para estarem nas ruas até o fim de 2023.

A FNM, conhecida também como FêNêMê, foi uma das participantes finalistas da primeira edição do programa Aceleradora 100+ da Ambev, em 2019, com esse projeto. Desde então, as empresas vêm trabalhando em inovações e tecnologias de ponta que entregam soluções sustentáveis e eficientes para a própria logística da Ambev e que podem ser utilizados para clientes nacionais e internacionais.

Para isso, a FNM realizou contrato inédito de cooperação técnica e industrial com a Agrale, a única fábrica de veículos 100% brasileira, que atua há quase 60 anos no mercado nacional e internacional e, junto a Ambev, potencializaram os investimentos em tecnologias limpas para caminhões e outros veículos.

“É motivo de muito orgulho para todos nós ver o projeto de uma startup brasileira se concretizar. Uma inovação que surgiu aqui no Brasil, com muitas colaborações e parcerias e que resultou em um veículo com tecnologias de ponta que agora poderá ser exportado para outros países e outras empresas interessadas” diz Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de sustentabilidade e suprimentos da Ambev.

Cada caminhão elétrico do modelo FNM 833 deixará de emitir 126 mil quilos de CO2 por ano. O veículo piloto rodará nas rotas de entrega de bebidas no Rio de Janeiro, com autonomia de até 100km por dia. A recarga total dos caminhões será feita por “Wallbox com tomadas CCS2” em até quatro horas, conectadas na rede de 380Volts nos próprios centros de distribuição da Ambev, espalhados pelo Brasil, e que já operam com energia solar. Após testes na sede da fábrica da FNM, que fica dentro da fábrica da Agrale em Caxias do Sul (RS), os caminhões vão começar a rodar.

“Para entregar esse serviço, realizamos um anteprojeto para definir as necessidades de cada cliente, como é o caso da Ambev, sempre aliando produtividade com redução de custos – em modelo de negócio baseado em contratos de pré-vendas, com planilha aberta e pagamento antecipado”, disse Ricardo Machado, CEO da Obvio! + FNM.

Ainda, o caminhão FNM vem 100% conectado aos sistemas de TI da Ambev, trazendo em tempo real as informações de rota e performance para a área de monitoramento da empresa e informações como trânsito, trajetos e características do cliente. O veículo também conta com novas tecnologias focadas na segurança, como um sistema anti-colisão com inteligência artificial e câmeras integradas.

“Em 2019, quando firmamos uma inovadora parceria com a FNM, nos unimos a experiência da nossa produção de caminhões com a tecnologia de tração elétrica de ponta com TI integrada da FNM. Com isso, comemoramos essa parceria com o anúncio da produção da “pré-série” dos caminhões FNM833 de 18 toneladas para a Ambev”, afirma Hugo Zattera, Presidente da Agrale.

Essa união fará com que a Ambev já tenha contratado metade da frota de caminhões para rodar com energia limpa até 2023 e, portanto, com emissão zero de carbono. Esta é mais uma iniciativa para reduzir em 25% a emissão de CO2 em toda sua cadeia até 2025, um compromisso assumido pela companhia em 2018 e que conta com outras iniciativas que você pode conhecer em https://www.ambev.com.br/sustentabilidade/acoes-climaticas/

A inovação por trás dos caminhões

A produção dos caminhões FNM utiliza tecnologia de ponta, como os motores Danfoss Editron de alta performance, que possui controlador/inversor digital padrão AVIONICS, para gerenciar todas as operações dos veículos, de modo inteligente. Essa motorização pesa apenas 85kg contra 500kg de outros motores elétricos do mercado.

As baterias modulares, de alta densidade energética da Octillion Power Systems são refrigeradas por água gelada. Além disso após o término de seu uso por dez anos nos caminhões, os módulos de bateria não precisam ser descartados, pois podem ser utilizados para outros fins, como acumuladores para sistemas de captação fotovoltaicos.

Ainda, a empresa Randon implementos também participa dessa operação, pois os caminhões FNM já saem equipados de fábrica com os baús de carga instalados, desenvolvidos para as necessidades de cada cliente, desse modo garantindo a melhor solução de performance logística.

Sobre FNM

A FNM não vende caminhões, mas sim soluções de logística com performance de TCO (Total Cost of Ownership ou Custo Total de Propriedade) positivo. A FNM é uma startup 100% ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) com produtos de mobilidade sustentável e não-poluentes, para viabilizar as necessidades de empresas que desejam melhorar o meio ambiente com grande impacto social. A empresa foi criada por empreendedores cariocas, que dominam toda a tecnologia de integração de sistemas elétricos e eletrônicos, onde tudo é baseado em tecnologia da informação (TI), possuindo fortes parcerias com empresas mundiais de soluções de alta tecnologia de transportes elétricos, já testadas em mais de um milhão de quilômetros.

Sobre Agrale

A Agrale, fundada em 1962, possui quatro unidades industriais de grande porte, que produzem tratores, caminhões, chassis para ônibus, utilitários Marruá 4×4, veículos escolares, motores e grupos geradores. Em 1982 iniciou a fabricação de caminhões, motocicletas e ciclomotores, que já produziu mais de 100 mil veículos e 100 mil motocicletas.

Sobre Ambev

Unir as pessoas por um mundo melhor. Esse é o sonho da Ambev, empresa brasileira, com sede em São Paulo, e presente em 18 países. No Brasil, somos mais de 30 mil pessoas que dividem a mesma paixão por produzir cerveja com tecnologia de ponta para garantir momentos de celebração e diversão. Na Ambev, nossa cultura dá liberdade para testar novas ideias e, cada vez mais, temos exercitado a inovação. Apostamos também em processos de cocriação, convidando outras empresas a se juntarem a nós em busca de um objetivo comum. Temos parcerias com um ecossistema com mais de 500 startups para gerar oportunidades e idealizar melhorias na vida das pessoas. Além disso, contamos com hubs de tecnologia em cinco cidades: Blumenau (SC), Campinas (SP), Maringá (PR), São Paulo (SP), e Sorocaba (SP). E não vamos parar por aqui. A Ambev é uma cervejaria inovadora e temos o consumidor no centro de nossas decisões e iniciativas. Somente nos últimos cinco anos, investimos R$ 17,5 bilhões no país e deixamos um legado além dos investimentos com nossa ampla plataforma de sustentabilidade socioambiental.