Agências da Caixa abrirão mais cedo a partir desta segunda (4)

A partir desta segunda-feira (4), todas as agências da Caixa Econômica Federal do país abrirão mais cedo. Agora, as unidades oferecem atendimento ao público de 8h às 14h.

Assim, os clientes ganham uma hora a mais para serem atendidos. Geralmente, os bancos funcionam pelo período de cinco horas (de 11h às 16h).

A medida visa reduzir as aglomerações nas agências, uma vez que o fluxo de pessoas aumentou após a criação do auxílio emergencial de R$ 600. Para contribuir com a operação, a Caixa também contratou 2 mil vigilantes e 500 recepcionistas, que devem agilizar o atendimento e organizar filas com espaços entre uma pessoa e outra.