Abate de bovinos cai 10,3% no 4º tri de 2020 ante 4º tri de 2019, diz IBGE

O abate de bovinos caiu 10,3% no quarto trimestre do ano passado, na comparação anual, e 5,8% na comparação com o trimestre anterior, informou o Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE). Já o abate de suínos aumentou 1,6% e o de frangos 5,5% na comparação anual, sendo que na comparação com o terceiro trimestre apenas o abate de frangos manteve a alta, de 2,5%, enquanto o abate de suínos recuou 4,7%.

No quarto trimestre de 2020 foram abatidas 7,25 milhões de cabeças de bovinos, 12,10 milhões de cabeças de suínos e 1,55 bilhão de cabeças de frango, informou o IBGE.

A produção de 1,96 milhão de toneladas de carcaças bovinas mostra queda de 6,5% em relação ao quarto trimestre de 2019 e diminuição de 4,6% em relação ao terceiro trimestre de 2020.

Já a aquisição de leite foi de 6,71 bilhões de litros, aumento de 0,6% na comparação anual e de 4,1% em relação ao trimestre anterior.

A compra de peças de couro pelos curtumes caiu 3,9% frente ao quarto trimestre de 2019 e 8,5% em relação ao terceiro trimestre de 2020, somando 7,5 milhões de peças inteiras de couro cru bovino.

Foram produzidos 977 milhões de dúzias de ovos de galinha no quarto trimestre de 2020, uma queda de 1,5% na comparação anual e de 3,4% em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

Os resultados completos, contemplando os dados para o fechamento de 2020 e as unidades da federação, serão divulgados em 18 de março de 2021, informou o IBGE.

Estadão Conteúdo