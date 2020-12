A partir de dezembro, Bolsa Família passa a ser liberado em poupanças digitais

PUBLICIDADE

A partir de dezembro, os inscritos no Bolsa Família passam a receber as parcelas do benefício por meio de contas de Poupança Social digital. Essa forma de depósito já ocorre com os pagamentos do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A Caixa Econômica Federal estima que 9 milhões de beneficiários não possuem conta bancária. Para esse grupo, será possível receber o benefício por meio de crédito na conta digital, sacar com o cartão Bolsa Família e movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem.

Com isso, o cadastrado não é obrigado a sacar o valor integral da parcela e pode movimentá-la, utilizando o cartão do Bolsa Família ou o cartão Cidadão. A abertura das contas seguirá a mesma logística do auxílio emergencial: de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

De acordo com a Caixa Econômica, os primeiros contemplados serão os beneficiários de NIS com final 9 e 0, seguindo a data de crédito regular do programa, que acontece sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês.

O pagamento começa a ser realizado neste mês de dezembro; confira o cronograma abaixo:

Dezembro: 1,5 milhão de beneficiários com NIS finais 0 e 9

Janeiro: 2,25 milhões de beneficiários com NIS finais 6, 7 e 8

Fevereiro: 2,25 milhões de beneficiários com NIS finais 3, 4 e 5

Março: 3 milhões de beneficiários com NIS finais 1 e 2, e grupos populacionais tradicionais específicos (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados, acampados e pessoas em situação de rua)

Poupança Social digital

A Poupança Social digital não possui tarifas de manutenção. Nela, os usuários podem movimentar até R$ 5 mil ao mês. Para acessar a conta, o beneficiário pode usar a mesma senha do cartão social.

O usuário também tem a opção de pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral, por meio do aplicativo Caixa Tem ou nas casas lotéricas.

Quem desejar fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos poderá fazer isso por meio do cartão de débito virtual e QR Code.

O beneficiário precisa gerar o código ao entrar no aplicativo Caixa Tem e acessar o ícone Cartão de Débito Virtual. Feito isso, o usuário deverá digitar a senha do app.

O código de segurança vale para uma compra ou por alguns minutos. Para realizar uma nova compra é preciso gerar um novo código. Com o cartão de Débito Virtual Caixa é possível fazer compras pela internet, aplicativos e sites de qualquer um dos estabelecimentos credenciados.

Maquininhas de cartão

A Caixa também disponibiliza o pagamento de débitos nas maquininhas de cartão. Para isso, o usuário deve acessar a opção “Pague na maquininha”, disponível no aplicativo. O estabelecimento precisa estar habilitado a receber esse tipo de pagamento.

O pagamento ocorre por meio da leitura de um QR Code que é gerado na hora pelas maquininhas de cartão. De acordo com a Caixa Econômica, a maioria dos celulares equipados com câmera podem ler o código.