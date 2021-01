3M anuncia fechamento de fábrica em São José do Rio Preto

PUBLICIDADE

Beatriz Montesanti

São Paulo, SP

A multinacional 3M anunciou que irá fechar sua fábrica em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, até o meio do ano. Com isso, 120 funcionários serão demitidos.

A produção local, voltada ao segmento odontológico, será transferida para Sumaré, também no interior do estado, com exceção de braquetes e tubos de metal, peças dos aparelhos dentários, que serão descontinuados no Brasil.

Segundo a empresa, a mudança ocorre devido a uma reestruturação da companhia. A empresa assegura que seguirá com a produção dos demais artefatos odontológicos que são feitos no país.

“A 3M avalia constantemente seus negócios para garantir que está alocando recursos para as melhores oportunidades possíveis, visando agregar valor aos seus clientes, impulsionar a eficiência operacional e aumentar sua competitividade”, disse a empresa em nota.

Ainda segundo a 3M, os funcionários demitidos receberão um pacote de indenização e treinamento para recolocação no mercado.

A 3M tem sede nos Estados Unidos e durante a pandemia exportou máscaras em grande quantidade para países em desenvolvimento, o que levou inclusive a uma disputa com o governo norte-americano.

No Brasil, fez uma parceria com a Ford, que encerrou suas atividades no país, para a produção de respiradores e máscaras.

As informações são da FolhaPress