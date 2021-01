Vaga para médico oferece R$ 8,5 mil de salário

PUBLICIDADE

O salário de R$ 8,5 mil, pago para médico do trabalho, é o maior entre os oferecidos nas vagas das agências do trabalhador, nesta segunda-feira (1). Outras duas profissões de nível superior vêm em segundo e terceiro lugar no ranking das remunerações: engenheiro civil, que receberá R$ 4 mil mensais, e enfermeiro, por R$ 2,9 mil mensais.

Comércio e vendas são as áreas que mais estão contratando. São 251 das 542 vagas. Tem espaço para vendedores, sushiman, pizzaiolo, consultor de vendas, atendentes de lojas, auxiliar de cozinha e balconistas. Os salários variam entre R$ 30 ao dia, oferecidos a vendedores internos, e R$ 2,5 mil, para vendedores de consórcio.

A construção civil vem em seguida no número de vagas oferecidas: 100. Podem se candidatar pessoas que tenham interesse em trabalhar como serralheiro, marceneiro, armador de ferros, carpinteiro, engenheiro civil, pedreiro, servente de obras e soldador. A maioria dessas oportunidades exige, apenas, nível fundamental de escolaridade. As remunerações vão de R$ 1,1 mil a R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Quatro profissões que praticamente não aparecem no quadro de vagas das agências do trabalhador estão, nesta segunda-feira (1), em busca de sete profissionais, sendo um administrador de redes, três auxiliares de topógrafo, um para encarregado de linha de transporte rodoviário e duas para sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares). Nestas áreas, é possível receber, mensalmente, entre R$ 1,1 mil e R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Vale ressaltar que a partir desta segunda-feira (1º), a unidade do Plano Piloto estará em novo endereço. Os atendimentos, antes realizados no Setor Comercial Sul, passarão a ser feitos na 511 Norte.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília