Universidade Infraero está com inscrições abertas para curso de especialização de bombeiro de aeródromo

A Universidade Infraero está com inscrições abertas para o curso de “Especialização de Bombeiro de Aeródromo Chefe de Equipe de Serviço (CBA-CE)”. Com duração de 24 horas/aula distribuídas entre teoria e prática, o treinamento será oferecido presencialmente nas cidades de Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ).

O curso é destinado a profissionais que já tenham certificado de habilitação de bombeiro de aeródromo, e o objetivo é capacitar profissionais para a função operacional de chefe de equipe.

Na capital da República, o curso será oferecido entre os dias 11 a 13 de novembro; já no Rio de Janeiro, a capacitação ocorrerá entre os dias 4 e 6 de novembro.

Para se inscrever, interessados devem acessar o endereço https://www4.infraero.gov.br/universidade.

Mas, atenção, as vagas são limitadas.

Bombeiros de aeródromos

Sem a presença dos bombeiros nos aeroportos, as operações aéreas ficariam inviabilizadas no país. Para garantir a segurança dos passageiros no dia a dia de um aeroporto e em caso de emergências, operadores aeroportuários mantém em seus aeroportos equipes de bombeiros capacitados especificamente para os trabalhos de salvamento e prevenção e combate a incêndio em aeródromos, que operam nas Seções Contra Incêndio (SCI) dos terminais.

A rotina desses profissionais é de constante treinamento: os bombeiros de aeródromo recebem instruções diárias e aplicam na utilização de equipamentos motomecânicos, ferramentas de salvamento e combate a incêndio e até mesmo procedimentos para atar nós e amarração de cordas. Os profissionais se exercitam diariamente com esquemas de treino específicos para manter o bom condicionamento físico. Além disso, buscam garantir a máxima rapidez e eficácia caso haja algum imprevisto.

Universidade Infraero

A Universidade Infraero é a unidade responsável pela realização dos treinamentos e programas de desenvolvimento destinados aos empregados da empresa. Além disso contribui com a formação de profissionais para Aviação Civil por meio da oferta de cursos ao público em geral, tanto quem já atua quanto quem pretende atuar no setor.

Ao todo, a Infraero oferece 21 cursos, sendo três na área de Gestão Administrativa e Financeira; um de Manutenção; cinco de Operações; e 12 na área de Segurança. Até hoje, foram mais de 24 mil pessoas capacitadas pela Universidade Infraero.

