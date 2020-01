TIM abre vagas para PCD em Brasília

PUBLICIDADE 

A TIM está fazendo seleção, em Brasília, para o cargo de Consultor de Vendas para Pessoas com Deficiência. Aqueles interessados em participar devem ter o Ensino Médio Completo e disponibilidade para trabalhar 44 horas semanais, em escala de 6×1, em lojas de shoppings da capital.

As atividades a serem exercidas incluem atendimento a clientes e vendas de serviços e aparelhos. Os selecionados contarão com os benefícios de vale-alimentação e/ou refeição, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros, além de um aparelho funcional com internet.

Para se candidatar, basta realizar a inscrição no site.