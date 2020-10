TEL abre 300 vagas de emprego em São Paulo

PUBLICIDADE

A TEL, referência na gestão de relacionamento com o cliente, está com processo seletivo aberto – ao todo, são 300 novas vagas para a área de telemarketing, em regime CLT. Trabalho em modalidade home office e por escala são algumas das características da oportunidade. Só no Estado de São Paulo, a companhia já emprega cerca de 1.800 pessoas.

Desde o começo da pandemia de COVID-19, a TEL contratou mais de 400 profissionais em São Paulo. No Brasil, a companhia emprega mais de 15 mil funcionários – as oportunidades do atual processo seletivo requerem ensino médio completo e ter mais de 18 anos. Uma das possibilidade para se candidatar é acessar o endereço https://jobs.solides.com/tel/ vaga/39394 e preencher os dados solicitados.

Confira, abaixo, mais informações sobre o processo seletivo:

Operador de telemarketing: os profissionais serão responsáveis pelo atendimento para vendas ativas, ao intermediar a relação consumidor e empresa em vínculo comercial.

As principais atividades serão: atender prontamente as ligações; executar atividades na área de vendas ativo; efetuar atendimento dinâmico e satisfatório ao sanar e atender dúvidas e solicitações do cliente; intermediar a relação consumidor e empresa, mantendo um vínculo comercial; ser focado em resultados.

É possível, também, realizar a candidatura enviando currículo pelo e-mail [email protected] até a próxima segunda-feira (26). Para a oportunidade, está previsto home office em 100% do tempo – os profissionais receberão um treinamento de maneira presencial na TEL, e, em seguida, iniciarão o trabalho à distância.

Os horários de trabalho podem variar em turnos entre 8h40 e 15h, ou 15h e 21h, totalizando 44 horas semanais. O salário inicial é de R$ 1.057 e considera uma comissão, de acordo com as metas de desempenho para o cargo. Benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e convênio com faculdade integram a oportunidade.

SOBRE A TEL

Há 30 anos no mercado de Call Center, a TEL destaca-se pela agilidade nas decisões, customização dos seus serviços de acordo com as necessidades dos clientes, tecnologia de última geração, investimento no desenvolvimento de pessoas e, sobretudo, pela capacidade de relacionar-se positivamente com os seus colaboradores, clientes, fornecedores e concorrentes. Entre os clientes estão empresas de Convergência, Bancos, Órgãos Públicos, Aéreas, Telecom, TV por Assinatura, Financeiras e Instituições de Ensino com suporte técnico para todo o Brasil.