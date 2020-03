TCDF: confira as principais dicas após a suspensão do certame

PUBLICIDADE 

Uma das principais oportunidades do Distrito Federal na área de Controle, em 2020, está no concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). O certame, que teve as suas etapas suspensas na última segunda (23), atrai os olhos de muitos concurseiros por dois motivos, de acordo com o professor do Gran Cursos Online, Anderson Ferreira: os altos salários, além de ser um “preparatório”, para aqueles que visam o concurso do Tribunal de Contas da União (TCU), cujo edital está perto de ser lançado.

Em live transmitida no canal do Gran Cursos Online no último dia 24, Anderson destacou os principais pontos de quem está se preparando para este tipo de seleção. Entre as ressalvas, ele pondera o tempo de preparação maior, já que a maioria dos concursos da área de controle foi suspensa, em virtude do Coronavírus, além de priorizar as questões do Cebraspe, que vêm aplicando provas do tipo na área de controle em outros estados. “Cerca de 60% a 70% das provas desta área têm a elaboração do Cebraspe, então, você que não está acostumado com a banca, comece a treinar, e o mais importante, faça muitas questões”, pondera Anderson, que também recomenda treinar por provas como as da Sefaz-DF e Sefaz-AL

Anderson também ressalta que algumas disciplinas, como Administração Financeira e Orçamentária (AFO) e Contabilidade Geral e Pública farão a diferença entre os que vão atingir os 90% líquidos, e estarão entre aqueles que vão obter as melhores colocações, daqueles que vão estudar sem ter um método definido. O professor também chama a atenção para o Direito Administrativo, sobretudo a parte de Licitações e Contratos que, diferentemente do de costume em provas de editais pequenos, na área de controle têm muito peso. “É importante que o candidato domine esta área, que vêm com força nos editais de controle”.

Por fim, o docente ressalta que é preciso resolver muitos simulados e maratonas, além da bateria de questões acerca do assunto.

A seleção

O processo seletivo tem como intuito preencher 10 vagas para o cargo de auditor fiscal de contas, além de formação de cadastro reserva para o cargo de Auditor de Controle Externo, e 1 vaga, mais formação de cadastro reserva para o cargo de Procurador do Ministério junto ao TCDF.

Concurso TCDF

Vagas: 10 para o cargo de auditor de contas e formação de cadastro reserva e 1 vaga + formação de cadastro reserva, para o cargo de Procurador

Provas: a definir

Inscrições: 08 a 27 de abril pelo site do Cebraspe

Mais informações: https://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_ace