TCDF abre concurso para auditor; salário é de R$ 33,6 mil

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) abriu concurso público para o cargo de auditor (conselheiro-substituto). A decisão foi publicada no Diário Oficial (DODF) nesta quinta-feira (19).

Voltado para candidatos entre 35 e 65 anos que possuam nível superior, o concurso oferece uma vaga e a formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 33.689,10.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é quem vai organizar o certame. A seleção se dará por meio de prova objetiva, provas discursivas, prova oral e avaliação de títulos.

As inscrições devem ser abertas entre 15 de janeiro e 3 de fevereiro, em link que será disponibilizado no site do Cebraspe. A taxa será de R$ 280 e deve ser paga até o dia 5 de fevereiro.

As provas devem ser aplicadas nas seguintes datas:

Prova objetiva: 14 de março

Prova discursiva: 23 de maio

Prova oral: 1º de setembro

Confira todos os detalhes do concurso no Diário Oficial (DODF), a partir da página 76.