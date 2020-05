PUBLICIDADE 

Estudantes universitários poderão participar do processo seletivo para concorrera a 67 vagas de início imediato, além do cadastro reserva. 27 áreas de graduação serão contempladas. Inscrições podem ser realizadas até 22 de maio pelo site da Super Estágio.

A Super Estágios realiza seleção pública para que estudantes de nível superior possam concorrer a vagas de estágio para atuação na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A instituição abriu 67 oportunidades para estagiar na empresa pública. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 22 de maio, no link: https://www.superestagios.com.br.

As oportunidades são para estudantes com idade mínima de 16 anos, que tenham cursado, no mínimo 50% das disciplinas do curso de graduação, matriculado regularmente no curso superior com previsões de vagas dentro do edital, além de ter disponibilidade para estagiar pelo tempo mínimo de 6 meses e não estar cursando o último semestre no momento da convocação.

A seleção será realizada em quatro etapas, que são elas: análise dos requisitos, prova objetiva e discursiva online e avaliação de competências por meio de entrevista. A estimativa é que o resultado final seja publicado no dia 27 de maio.

O edital prevê uma carga horária de 20 horas semanais, sendo quatro horas diárias. Os estudantes convocados serão contemplados com uma bolsa mensal no valor de R$854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais), além de benefício como auxílio-transporte diário no valor de R$ 10,00 (dez reais) nos dias úteis de estágio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme legislação, 10% das bolsas de estágio são reservadas à estudantes com deficiência e ficam reservados aos negros 30% das vagas oferecidas nas seleções para estágio.

Serviço

Super Estágios abre seleção de estagiários para Ebserh

Data: 29 de abril a 22 de maio de 2020

Inscrições: https://www.superestagios.com.br/index/

Valor: gratuito