Startups têm vagas de emprego abertas para contratação imediata

PUBLICIDADE 

De acordo com dados divulgados pela plataforma de recrutamento Glassdoor, em uma semana (de 6 a 13 de março), já pode se ver uma queda de 1,2% nas vagas ofertadas no Brasil. Mesmo em meio ao difícil cenário econômico pelo qual o mundo enfrenta, várias startups estão com vagas de emprego abertas para as cidades de São Paulo e Curitiba, confira:









A iugu, startup de meios de pagamento e a primeira plataforma online de automação e gestão financeira do Brasil, está com 22 vagas abertas,. No momento, todas são direcionadas para São Paulo,nos cargos de compliance, financeiro e sistemas (Desenvolvedor (a) Ruby Jr. / Desenvolvedor Ruby Sr / Desenvolvedor Ruby Pleno / Devops Engineer). Para mais informações, http://jobs.kenoby.com/iugu





Além disso, a QuiteJá , plataforma digital de renegociação de dívidas, está com 3 vagas em aberto para Curitiba nos cargos de desenvolvedor e ciências de dados. Outras informações, só entrar em contato por meio do e-mail talentos@quiteja.com.br

.



Gama Academy , escola que capacita estudantes e profissionais para o mercado digital, também está com 3 oportunidades abertas. São 2 vagas para a área de desenvolvimento e 1 para design. Entre os benefícios, estão os cursos online e auxílio educação, bônus anual, ambiente dinâmico, horários flexíveis, além do vale transporte. Mais informações no site: http://gama.academy/carreiras/





Além disso, na plataforma da Connekt , startup de recrutamento digital, existem outras vagas abertas. São mais de 9 mil no total e cerca de 7 mil só no Estado de São Paulo.. Outras vagas abrangem os estados da Bahia, Santa Catarina e Rio de Janeiro.Para acessar o portal do candidato, se inscrever e encontrar mais informações, clique