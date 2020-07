Simulado gratuito vai testar os conhecimentos dos concursandos para Agente de Polícia da PCDF

Quem está se preparando para o tão sonhado concurso de Agente de Polícia da PCDF, terá a chance de testar seus conhecimentos em um simulado online e gratuito, elaborado pelos especialistas do IMP Concursos.

A prova, que atende 100% os critérios da banca, será aplicada diretamente no portal do aluno, às 9h do dia 26 de julho (domingo). Além de tempo limite de 03h30 para a resolução das questões, o simulado também terá um gabarito comentado que será disponibilizado no dia 27/07.

Para participar basta se inscrever no link: https://imponline.com.br/ produto/simulado-comentado- gratuito-para-pcdf-agente-de- policia/.

O conteúdo programático contempla todo o edital, exceto a redação discursiva. São 120 questões para que cada um possa avaliar o seu desempenho e reforçar o conteúdo para o dia da prova oficial da PCDF.

O concurso

No início do mês o edital mais esperado dos últimos tempos foi publicado. O certame para a PCDF vai ofertar 1.800 vagas para o cargo de Agente de Polícia. Serão 600 vagas para provimento imediato e mais 1.200 para cadastro reserva.

A banca organizadora será o Cebraspe, da Universidade de Brasília (UnB). A remuneração inicial é de R$ 8.698,78 mais benefícios e possíveis gratificações. As inscrições vão até dia 9 de setembro. A taxa é de R$ 196. Para ser elegível ao cargo, é necessário possuir diploma de ensino superior de qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC.