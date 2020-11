Shopping de Valparaíso (GO) abre processo seletivo para mais de 450 lojas

PUBLICIDADE

A partir desta segunda-feira até 18 de novembro, o polo de vendas, localizado no Valparaíso (GO), vai iniciar um processo seletivo para oportunidades de empregos em várias áreas. Os interessados devem levar o currículo, das 9h às 18h. As vagas serão para as mais de 450 lojas que vão inaugurar no novo empreendimento e são para os cargos de de caixa, atendente e gerente.

Nesta primeira etapa, haverá uma triagem dos currículos pela administração do centro comercial. Após selecionados, os candidatos passarão pelas entrevistas e contratações diretamente com os lojistas. São oportunidades efetivas e também temporárias, por conta da alta procura do final do ano. Os salários serão de acordo com os cargos e a quantidade das vagas vai depender da demanda de cada loja.

O Brasil Center Shopping fica localizado às margens da Br- 040 Av. Marginal – Parque Esplanada III, próximo à passarela amarela em Valparaíso de Goiás.

Processo seletivo Brasil Center Shopping

Data: de 16 a 18 de novembro

Hora: das 9h às 18h

Interessados devem levar o currículo no local

Endereço: Br- 040 Av. Marginal – Parque Esplanada III – Valparaíso de Goiás.