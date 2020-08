Estão abertas as inscrições para os idosos interessados em participar do projeto Poesia em tempo de pandemia: Longevidade & Poesias de almas nada vazias. Serão realizadas oito oficinas pelo Google Meet com a participação de até 25 idosos, a partir desta quinta-feira (20).

As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9.9970-3502 (Whatsapp institucional da área de Assistência do Sesc-DF). O projeto vai ocorrer todas as quintas-feiras, às 10h, e conta com o apoio da Universidade de Brasília.

A coordenadora de Assistência do Sesc-DF, Adriana Costa, fala do projeto. “O nosso objetivo é utilizar a poesia como estratégia para ajudar os idosos a lidar com os acontecimentos da vida cotidiana em tempos de pandemia. As oficinas serão ministradas pela professora da UnB, Laides Moura, e pela assistente social do Sesc-DF, Weila Almeida. Ao final do projeto será realizada uma live, na qual os idosos contarão as experiências da oficina”, disse.

A live será transmitida pelo Youtube do Sesc-DF, no dia 13 de outubro, às 17h. Para valorizar o trabalho realizado, no dia será lançado um livreto com as poesias escritas pelos idosos participantes do projeto.

Poesia em tempo de pandemia: Longevidade & Poesias de almas nada vazias.

Inscrições: 9.9970-3502 (Whatsapp)

Oficinas: a partir de 20/08, às 10h