Senac oferece cursos gratuitos

Diariamente, o Banco de Oportunidades é alimentado com informações de alunos e ex-alunos, como suas qualificações e disponibilidade.

Além disso, o sistema contém relação de empresas conveniadas com o Senac, para onde esses jovens vão iniciar sua trajetória profissional.

O Programa Senac Gratuidade (PSG) destina-se a pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores, empregados ou desempregados. São oferecidas este ano 2.898 vagas para 54 cursos em várias unidades do Senac no DF. As inscrições começaram no dia 14 e vão terminar nesta quarta-feira (22).

A procura tem sido alta. No ano passado, o Senac do Gama, por exemplo, preencheu todas as vagas de cursos gratuitos oferecidos para a comunidade. Além do Gama, há outras localidades do Sesc que oferecem os cursos. Santa Maria é uma delas.

O espaço das aulas fica na própria administração regional. Lá, quem tiver interesse, pode se inscrever nos cursos de Auxiliar de Cozinha, Agente de Alimentação, Manicure e Pedicure, Barbeiro, Cabeleireiro, Costureiro, Confeiteiro e Barbeiro. As aulas começam em fevereiro e serão de manhã, de tarde e de noite.

Amanda Matos, 26 anos, está terminando o curso de maquiadora e já antecipou que vai fazer inscrição para as aulas de depilação. Amanda é a aluna mais assídua e participativa do Sesc de Santa Maria. Lá, já fez curso de Manicure, Designer de Sobrancelhas e Cabeleireira. Tanta especialização tem um propósito: “Vou montar meu salão de beleza”, deseja.

Serviço

Processo seletivo das vagas

*Candidatos encaminhados por órgãos públicos e por instituições parceiras que atuam com projetos sociais e atendem públicos de baixa renda serão considerados, desde que submetidos aos mesmos critérios de inscrição e matrícula definidos;

*Será permitida somente uma matrícula por vez em curso do PSG.

*O candidato que se inscrever e se classificar em mais de um curso terá somente uma matrícula efetivada, considerando a conclusão da primeira matrícula no sistema educacional do Senac-DF, independente da ordem de inscrição nos cursos.

Inscrição

*Serão feitas entre os dias 14 e 22 de janeiro e das de 8h às 18h;

Para se inscrever, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos:

*Possuir renda familiar per capita de até 2 (dois) salários mínimos;

*Ter idade mínima exigida pelo curso. Alguns admitem a partir de 15 anos. Já outros, mínimo de 18 anos. Veja no anexo II do edital 1 do dia 10 de Janeiro de 2020.

*Não ter status evadido (faltas) ou desistente em curso PSG com prazo igual ou inferior a um ano;

Com informações da Agência Brasília.