Senac lança cursos a distância para área de games, em plena expansão

PUBLICIDADE 



A plataforma de educação a distância do Senac lançou, em parceria com a Live Arena, cursos livres voltados para a área de Games, que é um mercado em plena expansão. Os novos cursos são Cosplayer & Cosmaker; Criador de Conteúdo: Iniciante, Intermediário e Avançado; e Pro Player LoL: Iniciante, Intermediário e Avançado. As matrículas estão abertas e podem ser realizadas pelo site. O início é imediato, já que não é necessário formar turmas para começar as aulas. A formação de um profissional nesse segmento, aborda conhecimento técnico e conteúdos teóricos e aprofundados em temas como criação de jogos, produção, gestão e empreendedorismo.



Segundo dados da 19ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia, da PricewaterhouseCoopers (PwC), o segmento de games deve crescer 5,3% até 2022. Em 2018, o faturamento do setor no País atingiu US$ 1,5 bilhão, mantendo a posição de líder latino-americano e 13º na classificação global. Entre os fatores que contribuíram com esses índices expressivos estão o aumento do número de mulheres gamers e o uso dos smartphones como plataforma de jogo. Quem deseja aproveitar o mercado aquecido para ingressar nesse universo ou se manter na área precisa se capacitar e passar por constantes atualizações.



Saiba mais sobre os cursos:



Criador de Conteúdo – É ofertado nos níveis Iniciante, com carga horária de 20h; Intermediário, carga horária de 30h; e Avançado, com carga horária de 40h. O curso traz a abordagem sobre o mercado, a dimensão da profissão, identidade do criador de conteúdo, estratégias de comunicação, uso das mídias sociais, entre outros temas que irão contribuir na decisão em se tornar um profissional dessa área.



Cosplayer & Cosmaker – Com carga horária de 40 horas, o curso tem como objetivo apresentar o mercado Cosplayer &Cosmaker e o reconhecimento do profissional que atua nesta área, com base nos elementos: Cosplayer e Cosmaker; Mercado nacional e internacional; Competições; Licenciamento e registro da marca; Personagem; Processo criativo; Cosplay; Criação; Atitudes e valores: criatividade na elaboração e atenção às características do personagem.



Pro Player LOL – Também ofertado nos níveis Iniciante (20h), Intermediário (30h) e Avançado (40h), o curso é voltado para usuários do universo gamer, em especial aos conhecedores do jogo League of Legends (LOL), que têm interesse em se profissionalizar no segmento de e-sports, tornando-se atleta desse tipo de jogo. Conforme o aluno avançar nos níveis de cursos, poderá desenvolver suas técnicas, estratégias e preparação utilizadas por jogadores profissionais que já possuem reconhecimento no segmento