Senac-DF oferece mais de 2,4 mil vagas em cursos gratuitos

O Senac-DF abrirá inscrições, de 26 de outubro a 4 de novembro, para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão ofertadas 2.499 vagas em 49 cursos técnicos e de formação inicial e continuada que serão realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Sobradinho, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscricao- psg/) até a data limite ou até o preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.

As turmas ofertadas serão desenvolvidas na modalidade presencial, porém, enquanto o Senac-DF constatar que há a necessidade de adoção de medidas necessárias para conter a pandemia do novo coronavírus, as atividades educacionais serão desenvolvidas com apoio de recursos tecnológicos (atendimento remoto), e/ou com atividades flexíveis entre presencial e remoto conforme protocolos internos.

O Programa Senac Gratuidade destina-se a pessoas de baixa renda. Para participar, é necessário possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos; ter idade igual ou superior à idade mínima exigida para acesso ao curso; ter a escolaridade exigida para o curso escolhido; e não ter evadido ou desistido de outro curso PSG, com prazo igual ou inferior a um ano da data de evasão ou desistência.

A classificação dos inscritos obedecerá aos seguintes critérios: atendimento aos requisitos de acesso; ordem de inscrição e quantidade de vagas ofertadas no curso escolhido. O resultado da classificação será divulgado no dia 9 de novembro, no site do Senac-DF: http://www.df.senac.br/psg/#/ consulta-de-vagas.

Os cursos técnicos disponibilizados nesse edital são os de Administração e de Contabilidade, ministrados na unidade Jessé Freire (Setor Comercial Sul). Os demais são cursos livres (formação inicial, aperfeiçoamento ou atualização), destinados a quem quer ingressar, se atualizar ou aperfeiçoar conhecimentos em determinada área. Entre os cursos livres desse edital estão Açougueiro, Administração em Serviços Hospitalares, Assistente de Logística, Atualização do Tratamento de Feridas e Curativos, Camareiro (a) em Meios de Hospedagem, Construção de Websites com PHP e MySQL, Consultoria de Estilo – Personal Stylist, Costureiro, Design de Sobrancelhas, Manicure e Pedicure, Planejamento e Implantação de Loja Virtual, Recepcionista, Salgadeiro, Técnicas de Produção de Pães Caseiros e Artesanais, Vendedor entre outros.

Veja todos os cursos ofertados em cada unidade e a quantidade de vagas disponíveis:

SENAC JESSÉ FREIRE (Setor Comercial Sul)

Cursos: Assistente Administrativo (70), Assistente de Recursos Humanos (35), Operador de Computador (60), Técnico de Contabilidade (35) e Técnico em Administração (70).

Total de Vagas: 270

SENAC CEILÂNDIA

Cursos: Assistente Administrativo (30), Assistente Financeiro (30), Assistente de Logística (30), Assistente de Secretaria Escolar (60), Assistente de Pessoal (30), Assistente de Recursos Humanos (30), Consultoria de Estilo – Personal Stylist (30), Faturamento em Serviços de Saúde (30), Recepção em Serviços de Saúde (30) e Técnicas Avançadas em Word, Excel e PowerPoint (60)

Total de vagas: 360

SENAC 903 SUL

Cursos: Análise de Faturamento de Serviços de Saúde (30), Noções de Interpretação de Exames Clínicos Laboratoriais (60), Atualização no Tratamento de Feridas e Curativos (60), Cálculos Aplicados a Administração de Medicamentos na Enfermagem (60), Recepção em Serviços de Saúde (30) e Administração de Serviços Hospitalares (30).

Total de vagas: 270

SENAC GAMA

Curso: Assistente Administrativo (30 vagas).

Total de vagas: 30

SENAC SOBRADINHO

Cursos: Assistente Administrativo (21), Assistente de Recursos Humanos (20), Assistente Financeiro (40), Assistente Secretaria Escolar (20), Consultoria de Estilo – Personal Stylist (37), Gestão Financeira para Microempresas (20), Operador de Computador (17), Recepção em Serviços de Saúde (23), Recepcionista (20), Recepcionista de Eventos (22) e Técnicas Avançadas em Word, Excel e Power Point (37).

Total de vagas: 277

SENAC TAGUATINGA

Cursos: Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria (35), Administração em Serviços Hospitalares (20), Administrador de Banco de Dados (20), Assistente Administrativo (25), Assistente de Logística (25), Assistente de Pessoal (55), Assistente de Recursos Humanos (25), Assistente Financeiro (25), Construção de Websites com PHP e MySQL (20), E-Commerce: Vendendo no Comércio Eletrônico (15), Faturamento de Serviços de Saúde (25), Ferramentas de Marketing Digital (30), Operador de Computador (22), Planejamento e Implantação de Loja Virtual (15), Recrutamento e Seleção de Pessoas (30), Sustentabilidade Aplicada à Cozinha (20), Técnicas Avançadas de Word, Excel e Powerpoint (25), Técnicas Básicas para Cozinheiro (13) e Técnicas de Produção de Pães Caseiros e Artesanais (13).

Total de vagas: 458

SENAC GASTRONOMIA (TTH)

Cursos: Açougueiro (04), Assistente Administrativo (25), Assistente de Recursos Humanos (25), Bares e Restaurantes: Gestão Operacional (20), Boas Práticas na Manipulação de Alimentos (40), Camareiro (a) em Meios de Hospedagem (10), Estratégias de Negociação com Fornecedores (20), Excelência em Atendimento e Vendas (20), Liderança Coach (25), Organizador de Eventos (30), Planejamento e Estratégias de Empreendedorismo para o Comércio (25) e Recepcionista (20).

Total de vagas: 264

SENAC AÇÕES MÓVEIS

Administração Regional de Santa Maria

Cursos: Manicure e Pedicure (15) e Assistente de Recursos Humanos (15).

Total: 30 vagas

Administração Regional de São Sebastião

Cursos: Vendedor (15), Assistente de Secretaria Escolar (15), Operador de Computador (30), Costureiro (15) e Modelista (15).

Total: 90 Vagas

Administração Regional do Riacho Fundo

Curso: Operador de Computador (30 vagas).

Recanto das Artes

Cursos: Assistente Administrativo (45), Assistente de Pessoal (15), Costureiro (30) e Salgadeiro (15).

Total de vagas: 105

Capemi (Planaltina)

Cursos: Assistente de Recursos Humanos (30), Design de Sobrancelhas (15), Manicure e Pedicure (30), Modelista (30) e Operador de Computador (30).

Total de vagas: 135

Museu de Brazlândia

Cursos: Assistente Administrativo (15), Empreendedorismo Digital (15), Gestão e Prática Logística no E-commerce (15) e Vendedor (15).

Total de vagas: 60

Casa Azul (Samambaia)

Cursos: Administração de Serviços Hospitalares (15), Análise de Faturamento em Serviços de Saúde (15), Assistente Administrativo (15), Assistente de Recursos Humanos (15), Assistente de Secretaria Escolar (15) e Operador de Computador (30).

Total de vagas: 105

Igreja Comunidade Santo Antônio (Ceilândia)

Curso: Manicure e Pedicure (15 vagas).