Senac-DF abre inscrições para 1.160 vagas em 34 cursos de qualificação profissional gratuitos

O Senac-DF está com inscrições abertas, até 17 de maio, para 1.160 vagas em 34 cursos técnicos e de formação inicial e continuada do Programa Senac de Gratuidade a serem ofertados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul) e Gastronomia (TTH). A novidade é que as inscrições serão realizadas totalmente de forma on-line, no site do Senac-DF (https://www.df.senac.br/inscricao-psg/), bem como as matrículas. As turmas ofertadas serão desenvolvidas na modalidade presencial, porém, enquanto durar a suspensão das aulas presenciais, decretada pelo governo do Distrito Federal como medida para conter a pandemia do novo coronavírus, as atividades serão desenvolvidas por meio de acesso remoto, utilizando recursos tecnológicos. As aulas terão início a partir de primeiro de junho, de acordo com o curso escolhido.

Para acessar os cursos durante o período das atividades por acesso remoto, será necessário que o candidato atenda aos seguintes pré-requisitos técnicos: ter conhecimentos em navegação na internet, ter acesso a computador com internet banda larga e ter um e-mail válido. As configurações gerais mínimas dos recursos tecnológicos para acesso aos cursos estão detalhadas no edital.

O Programa Senac Gratuidade destina-se a pessoas de baixa renda. Para participar, é necessário possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos; ter idade igual ou superior à idade mínima exigida para acesso ao curso; ter a escolaridade exigida para o curso escolhido; não ter evadido ou desistido de outro curso PSG, com prazo igual ou inferior a um ano da data de evasão ou desistência; e não possuir matrícula em curso PSG em andamento até a data de início do novo curso.

A classificação dos inscritos será de acordo com o atendimento aos requisitos de acesso, a ordem de inscrição do candidato e a quantidade de vagas ofertadas no curso escolhido. O resultado da classificação será divulgado no dia 20 de maio por meio do link

http://df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas.

Para ter acesso ao edital completo, clique aqui.



Veja os cursos ofertados em cada unidade:

JESSÉ FREIRE

End: SCS Quadra 6, Bloco A, Edifício Jessé Freire 1º andar. Asa Sul/DF

Informações: 3226 5235

Curso: Assistente Administrativo (15), Assistente de Pessoal (25), Gerenciamento de Custos no Comércio (25, Controle de Fluxo de Caixa e Ponto de Equilíbrio (25), PHP com MySQL (20) e Técnico em Contabilidade (15).

Total de vagas: 125



PLANO PILOTO (903 SUL)

End: SEUPS 703/903, Lote A, Asa Sul.

Informações: 3217-8833/3217-8821

Curso: Faturamento de Serviços de Saúde (30), Recepção em Serviços de Saúde (30) e Noções de Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais (30).

Total de vagas: 90

TAGUATINGA

End: Setor QNG, Área Especial nº 39. Taguatinga Norte/DF

Informações: 3354-6540

Cursos: Operador de Computador (25), Técnicas Avançadas de Word, Excel e Powerpoint (25), Sketchup – desenho de ambientes e objetos em 3D (10), AutoCAD – desenho de ambientes em 2D (20), Salgadeiro (5), Elaboração de Cardápios: Planejamento e Precificação (20), Preparo de Alimentos Congelados (20), Gastronomia para pessoas com restrições alimentares (20), Boas práticas na Manipulação de Alimentos (40), Gestão e Práticas Logística no E-Commerce (25), Pizzaiolo (8), Assistente Administrativo (20), Assistente de Pessoal (20), Técnico em Nutrição e Dietética (10), Faturamento de Serviços de Saúde (30), Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria (30) e Finanças Corporativas para Comerciários (30).

Total de vagas: 350

SOBRADINHO

End: Área Especial nº 5, Quadra 4, Conjunto E, Sobradinho I/DF

Informações: 3591-8877

Cursos: Recepção em Serviços de Saúde (60), Qualidade no Atendimento (40), Liderança (40), Assistente de Recursos Humanos (30), Assistente de Secretaria Escolar (25), Técnicas Avançadas em Word, Excel e Power Point (20), Administração em Serviços Hospitalares (25) e Assistente Administrativo (20) que, ao retorno presencial, as aulas serão ministradas na Igreja Sara Nossa Terra – Quadra 08, Conjunto G – Sobradinho DF.

Total de vagas: 270



GASTRONOMIA (TTH)

End: SCS Quadra 5, Bloco C Asa Sul – Brasília/DF

Informações: 3224-5210

Cursos: Elaboração de Carta de Bebidas: Planejamento e Precificação (50), Camareiro (a) em Meios de Hospedagem (25), Organizador de Eventos (50), Supervisão em Serviços de Alimentos e Bebidas (25), Boas Práticas na Manipulação de Alimentos (25), Organização do Ambiente de Trabalho na Cozinha (25), Qualidade no Atendimento (25), Elaboração e Cardápios: planejamento e precificação (25), Liderança (50) e Vendas em Alimentos e Bebidas (25).

Total de vagas: 325

