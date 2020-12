Segunda fase OAB: cursos e mentoria gratuitos ajudam alunos na reta final

PUBLICIDADE

Confirmada para o dia 6 de dezembro, a segunda fase do XXXI Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) definirá o futuro dos alunos que sonham com uma carreira no Direito. Para auxiliar os estudantes no momento final de preparação, o Grupo CERS, instituição de ensino continuado para área jurídica e pioneira no ensino à distância (EAD), selecionou conteúdos totalmente gratuitos, com um cronograma especial para turbinar os estudos.

E a reta final é o período de maior desafio para os alunos que, em um ano de pandemia, estão ainda mais ansiosos e preocupados com o dia decisivo para a carreira de direito. Além da expectativa natural para qualquer prova decisiva, o período de isolamento social intensificou a insegurança de alunos, questionamentos e quadros de ansiedade.

“O grande desafio que estamos percebendo por parte dos alunos é vencer essa angústia, principalmente depois de um ano atípico. Sempre digo para os meus alunos, sua prova não será nada extraordinária perto das demais, ela será uma prova justa, vai cair o que você estudou, o que você se preparou. Vai dar tudo certo”, diz o professor Rogério Renzetti, do Grupo CERS da disciplina de Direito do Trabalho.

O principal é o curso Jornada da Aprovação para 2ª fase do XXXI Exame de Ordem, que oferece uma enorme quantidade de conteúdos gratuitos e interação com os professores, além de simulados, modelos de peças e sessões de Coaching. Também há cursos gratuitos para todas as sete disciplinas da 2ª fase: Direito Civil, Direito do Trabalho, Direito Tributário, Direito Empresarial, Direito Penal, Direito Constitucional e Direito Administrativo. É só acessar a plataforma, não desanimar e manter o foco nos estudos finais. Confira.

“O CERS me acompanhou desde a primeira fase até aqui. Os professores são muito acolhedores e passam muita confiança, que na minha opinião é um dos pilares para a nossa aprovação”, afirmou a aluna do CERS, Lethicia Blanco.

“Temos sempre a ajuda dos professores, eles sempre estão lá nos motivando, e isso também dá aquele ânimo maior. Nessa reta final, é voltar a acreditar em você, que você é capaz e está preparado, mesmo com toda essa dificuldade, isso fortalece”, ressaltou a candidata, Mirian Nascimento.

O professor Renzetti ainda dá dicas do que fazer nesta última semana pré-exame. “Agora é dar aquele resumão final dos principais pontos e assistir às nossas revisões. Estamos fazendo revisões sempre, semanais. Teremos uma grande revisão final no YouTube do CERS no próximo dia 5, às 10h, ao vivo. Nesse momento, é hora de rever o material, checar o índice remissivo, pegar a CLT, o Vade Mecum, ver se está tudo ok, tudo pronto para o grande dia da aprovação”, diz.

Remarcação da prova durante a pandemia trouxe incertezas e desmotivação aos alunos

A segunda fase da prova prático-profissional do XXXI Exame de Ordem Unificado estava marcada, inicialmente, para acontecer no dia 30 de agosto de 2020. Com a pandemia em plena ascensão, acabou remarcada para o dia 4 de outubro de 2020, data em que também não foi possível sua realização. Agora, está oficialmente confirmada para o dia 6 de dezembro.

Os adiamentos do exame, combinados com a pandemia, trouxeram ainda mais insegurança e ansiedade aos alunos, que relataram, muitas vezes, desmotivação para os estudos.

“Esse ano foi um ano atípico, ninguém conseguiu manter a rotina, principalmente para quem está estudando para a OAB, porque estudar para a esse exame é sempre muito tenso. Eu venho me dedicando nesse último mês, estava desmotivada, mas eu consegui novamente uma rotina de estudos, de revisões dos temas, das peças. Estou assistindo bastante as aulas, todo o conteúdo do CERS, o aplicativo também ajuda muito na hora de dar aquela revisada. É ter foco, que o sonho está mais próximo que nunca”, descreveu a estudante Mirian Nascimento.

“Meu maior desafio foi a ansiedade. Nós tivemos tempo de sentir muitas coisas ao longo desse período, principalmente insegurança. Mas agora é hora de confiarmos na nossa preparação e tentar manter a calma”, indica a aluna Lethicia Blanco.

Alunos poderão realizar a 2ª fase do exame em até dois anos, caso não se sintam seguros

Para aqueles que passaram para a 2ª fase da Prova da OAB, mas não se sentirem seguros para realizar o teste em meio à pandemia, a Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado já emitiu um comunicado afirmando que “os candidatos aprovados na 1ª fase do XXXI (EOU), aptos para realização da 2ª fase do respectivo Exame, que optarem pela não realização da prova marcada para o dia 6 de dezembro, serão automaticamente inscritos na prova prático-profissional do XXXII (EOU), sendo assegurado o seu direito de reaproveitamento da 1ª fase do XXXI (EOU) na realização da prova-prático-profissional do XXXIII (EOU), mediante o cumprimento das regras do edital complementar”. Ou seja, os candidatos terão dois anos para cumprirem com seu direito de realização do Exame. Confira o comunicado completo.

“Acreditamos que, mesmo com esse comunicado, a adesão será muito grande. Até porque é muito tempo de preparação, a ansiedade do aluno está tomando ele, ele não aguenta mais, já está cansado, ele quer fazer essa prova. E muitos precisam dessa carteira para começarem a trabalhar, porque eles estão naquela zona que não são mais nem estagiários e nem advogados. Então, está muito complexo, muito difícil, ele precisa vencer esse degrau final e pegar essa carteira”, explica Renzetti.

Normas para os candidatos para a realização do Exame durante a pandemia:

O examinando deverá estar munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e de documento de identidade com foto em original. (Não será permitido o uso de borracha e/ou corretivo de qualquer espécie durante a realização das provas).

O examinando deverá estar de máscara de proteção individual que cubra totalmente e simultaneamente boca e nariz. A máscara deverá ser usada durante toda a permanência no local. A recusa em utilizar a máscara corretamente implicará na eliminação da prova e retirada do examinando do local de prova.

Também será feita a aferição de temperatura corporal de cada um, e ela não deve estar acima de 37,8ºC. O examinando que estiver com a temperatura acima do normal será encaminhado para uma sala extra.

Alimentos, lanches, bebidas e água deve ter materiais transparentes e sem rótulos. Recomenda-se que o cada candidato leve sua própria água, para evitar a utilização de bebedouros ou de qualquer de outro dispositivo de fornecimento coletivo de água.

Confira todas as normas de realização do Exame

Todos os locais de prova vão dispor de:

• Álcool em gel 70% e papel-toalha descartável nas salas de aplicação, na Coordenação e nos banheiros.

• Rotas e marcações no chão, a fim de garantir um distanciamento social seguro.

• Salas organizadas com distanciamento máximo entre as carteiras e os devidos cuidados de ventilação (ar condicionado ou ventilador ligado, com portas e janelas abertas).

• Cartazes reforçando as medidas preventivas de distanciamento e higienização.

• Higienização dos ambientes do local de aplicação, antes da entrada de examinandos e Colaboradores e ao término das atividades.

• Higienização constante dos banheiros, bem como das superfícies mais tocadas pelos examinandos e Colaboradores (como corrimãos e maçanetas

