Saiba como revisar conteúdos em tempos de pandemia

Em tempos de distanciamento social, os concursandos de todo o país se vêem em momentos de dúvidas e incertezas. Com os certames suspensos e sem previsão de retorno, muitos ficam com receio de “perder” o conteúdo já estudado.

Diante do cenário, como evitar que todo o material caia no esquecimento? Para o professor do IMP Concursos, Thiago Medeiros, as revisões de conteúdo são essenciais para quem se prepara para uma prova de concurso público. Além disso, é importante que o concursando tenha em mente que, tão logo a situação da pandemia se normalizar, os editais e as provas devem retomar com sua frequência habitual.

Para Thiago o mais importante é manter o foco nos estudos, revisar com qualidade as matérias acumuladas e aproveitar o momento para se dedicar a uma matéria que tenha maior dificuldade.

“A aprendizagem é um processo complexo e a revisão é uma das suas importantes etapas. Existem diversas formas de se fazê-la, sua frequência depende diretamente do tempo de dedicação aos estudos e da data da prova para a qual o concursando se prepara”, explica.

Ainda segundo o professor, não existe uma forma ou frequência ‘certa’ de revisar um conteúdo. Afinal, cada aluno tem um método que melhor se aplica à sua realidade.

“Há diferentes formas: mapas mentais, resumos, mnemônicos, flashcards ou resolução de questões de concursos, o estudante que deve determinar a melhor opção”, aponta Medeiros.

Em relação à frequência ele indica intercalar revisões diárias, semanais e mensais. Confira outras dicas:

Monte um cronograma. A organização é a base de tudo. Coloque as coisas a fazer em uma lista libera a mente;

Crie uma rotina diária que se adapte com os afazeres domésticos e com a convivência familiar;

Defina um ambiente confortável de estudos e crie o próprio ritual de aprendizado;

Siga as três etapas necessárias para criar o próprio ritual de aprendizado:

1. Definir um horário para iniciar os estudos e cumprir este tempo;

2. Se manter consistente ao usar esse tempo “definido” sem procrastinar ou cair na distração. Fugir das redes sociais durante o tempo de estudo;

3. Aumentar os resultados obtidos de cada hora de estudo usando com técnicas que ajudam a lembrar e aplicar o que aprendeu (exercícios, leitura, etc).

Ferramentas de sucesso

Além das dicas do professor, para colaborar com os concursandos que estão em distanciamento social, o IMP Concursos oferece outras possibilidades de ferramentas de estudo, onde o aluno pode continuar se preparando sem prejudicar ou perder o ritmo de estudos, ainda que em casa. Confira algumas delas:

Foram disponibilizadas 50 mil bolsas integrais do Curso Essencial para Concursos com as principais disciplinas cobradas nos últimos certames em todo o Brasil. O curso de preparação inclui 121 horas de videoaulas com materiais de apoio e exercícios e está disponível no aplicativo IMP Online, para o aluno estudar onde e quando quiser. O conteúdo é gratuito e para ter acesso basta acessar o link: https://imponline.com.br/produto/curso-essencial-para-concursos-ficaemcasa/

No IMP Planner, uma plataforma inteligente de gestão de aprendizagem, o aluno consegue organizar seus estudos, tema a tema, com ciclos completos e com base no edital. Ele pratica o conteúdo, resumo, revisão e exercícios, dividido em metas diárias. É possível adquirir esta ferramenta na preparação para o Senado Federal, PCDF, TCDF e outros concursos. Os valores variam de acordo com o curso escolhido e podem ser verificados no site da Instituição.

Já no Coaching 2.0 o aluno terá acesso à um programa totalmente personalizado e eficiente, que potencializa a sua preparação para o certame desejado. O concursando conta com acompanhamento exclusivo e personalizado de coaches especialistas em concurso público, que irão acompanhar o rendimento e performance no plano de estudo do aluno, direcionado de acordo com o concurso a ser realizado. Os valores podem ser consultados no site da Instituição.