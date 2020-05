Sai edital de bolsas de estudo para o 2º semestre

PUBLICIDADE 

O edital do processo seletivo para concessão de bolsas de estudo, para o segundo semestre de 2020, no Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF) foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. O Programa de Concessão de Bolsas de Estudos da Secretaria de Economia (SEEC) irá ofertar 138 vagas na instituição, o que equivale a 10% de todas as que são ofertadas no semestre. As oportunidades serão destinadas aos servidores e empregados públicos e à sociedade civil, conforme disposto no edital.

As regras do primeiro semestre foram mantidas no edital. As bolsas são destinadas aos servidores públicos efetivos e aos empregados públicos do Distrito Federal. Para os integrantes da sociedade civil é necessário ter cursado o Ensino Médio em escola da rede pública de ensino do DF, ter realizado a última edição do Enem e ter obtido média superior a 500 pontos, além de estar enquadrado nos limites de renda familiar.

O secretário de Economia, André Clemente, comentou a importância do programa para o GDF. “Muitos servidores e alunos da rede pública de educação terão uma nova oportunidade a partir desta concessão. Essa iniciativa refletirá em melhorias nos serviços públicos prestados à população, com a capacitação de agentes do Estado, e também garantirá um futuro mais próspero a todos os contemplados”.

Juliana Tolentino, presidente da Comissão de Seleção das Bolsas de Estudo, falou sobre a modernização do processo de inscrição. “Nesta edição do certame, o processo de candidatura e habilitação dos candidatos passou por uma inovação e será totalmente digital, realizado a partir do site da Escola de Governo do DF (Egov). Fizemos isso para trabalhar em menos tempo e em alinhamento com as medidas atuais de isolamento social”, disse Tolentino.

As inscrições podem ser feitas nos dias 8, 9 e 10 de junho. É necessário preencher o formulário eletrônico e anexar todos os documentos solicitados. O envio posterior de documentação não será aceito pela comissão.

No link a seguir e possível acessar a íntegra do edital.

http://egov.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/edital-udf.pdf

Com informações da Secretaria de Economia e da Agência Brasília