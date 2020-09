Ri Happy, C&A e Alpargatas abrem vagas de emprego

Alpargatas

A Alpargatas está recrutando 20 jovens talentos para a turma de Trainees de 2021. O programa acontece também nas operações internacionais da empresa. Serão 16 vagas para a sede em São Paulo, duas para o escritório de Madri, uma para Los Angeles e uma para Hong Kong. O prazo para inscrições vai até 5 de outubro e, no Brasil, o salário é de R$ 7 mil. As inscrições para o Programa de Trainee Global 2021 devem ser feitas no link: http://alpargatas.grupociadetalentos.com.br/

Os candidatos devem atender a alguns requisitos: ter graduação em qualquer curso de bacharelado com conclusão entre 2017 e 2020, falar inglês avançado e, no caso de ser um estrangeiro, possuir visto de moradia e trabalho no país a que se candidata. Ter experiência profissional prévia e conhecimento em outros idiomas poderão ser considerados diferenciais na hora da contratação.

O candidato deverá passar por um processo seletivo com seis fases: inscrição, testes on-line (de inglês, cognitivo e comportamental), dinâmica de grupo em formato de game board, Alpa Challenge (desafio on-line, com a participação de gestores das áreas), entrevistas individuais com o time de Pessoas e, por fim, a entrevista final em um painel com CEO e diretores.

Os selecionados começam na segunda quinzena de janeiro de 2021 e passam por um programa com duração de 12 meses, dividido em quatro etapas, para depois ingressar nas áreas em que mais se identificarem.