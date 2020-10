Retomada da economia: Coco Bambu contrata 70 profissionais neste fim de ano no DF

PUBLICIDADE

Em virtude da retomada da economia do setor de alimentação fora do lar, a rede Coco Bambu está contratando 70 profissionais para o Distrito Federal neste fim de ano. As vagas são para recepcionistas, garçons, cozinheiros, entre outros, para as quatro unidades do restaurante: Brasília Shopping (Asa Norte), DF Plaza (Águas Claras), Lago Sul e Park Shopping. Segundo Beto Pinheiro, um dos sócios do restaurante, “estamos bastante otimistas para o final do ano. Acreditamos que o movimento vai aumentar muito em novembro e dezembro, por isso vamos nos preparar da melhor maneira para atendermos os clientes seguindo todos os protocolos de segurança”.

Além disso, em abril de 2021, mais uma unidade do Coco Bambu está prevista para inaugurar, desta vez no Shopping Iguatemi, no Lago Norte. A inauguração ofertará cerca de 160 postos de trabalho. O sucesso da marca, segundo Beto, deve-se à credibilidade conquistada ao longo dos anos. “Somos uma das marcas mais lembradas pelas pessoas, pois elas sentem confiança em nós, sabem que estamos seguindo todas as regras. Além disso, como nossas casas são grandes, conseguimos um maior número de clientes, mesmo com o distanciamento social determinado. Isso impacta nas nossas vendas e, consequentemente, nas nossas contratações”, explica.

E, por falar em vendas, o setor de alimentação fora do lar em outubro está com um movimento de 50% se comparado aos meses antecedentes à pandemia. O Coco Bambu registrou um índice ainda maior: 70% do movimento em comparação ao mesmo período do ano passado. Com a demanda aumentando no setor – em especial devido ao maior movimento de fim de ano – as contratações são inevitáveis. Para quem se interessar pelas vagas, basta entrar no instagram da marca @cocobambubsboficial e preencher o formulário.

Serviço: CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contratação de postos de trabalho Coco Bambu DF