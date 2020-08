Quer inovar? Conheça seis documentários para empreendedores

PUBLICIDADE

Existem muitas formas de obter conhecimento e o documentário é uma delas. Existem diversos filmes deste gênero que mostram grandes histórias e ensinamentos para empreendedores. Contando fatos da trajetória de empresário bilionários até de empreendedores brasileiros, mostram que a inovação permeia todos aqueles que querem fazer a diferença no mundo!

Por isso, criamos uma lista com seis documentários para empreendedores que podem ajudar você a entender melhor como se reinventar e empreender em diversas frentes. Confira!

Richard Branson: O Rei da Virgin

Sir Richard Branson – sim ele tem o título de Cavaleiro da nobreza britânica – já teve diversos negócios, desde gravadora de música até companhia aérea.

O filme mostra a incrível história do fundador do grupo Virgin, apresentando diversos ensinamento de Richard sobre inovação, gestão de marca e empreendedorismo.

Burt’s Buzz

Burt´s Buzz lança um olhar íntimo sobre o mundo de Burt Shavitz, o rosto e co-fundador das Burt’s Bees – uma grande empresa de cosméticos naturais.

Explorando sua vida fascinante e única, expõe a colisão entre valores comerciais e pessoais. Trata-se de um retrato admirável desse pioneiro altamente inovador e de um estudo revelador do que significa ser um ícone vivo.

Jiro Dreams of Sushi

O filme acompanha o chef Jiro Ono, com 85 anos, e seu pequeno e super exclusivo restaurante em Tóquio.

No documentário vemos a relação entre Jiro e Yoshikazu, seu filho — que começa a assumir os negócios enquanto seu pai tem a preocupação de criar o sushi perfeito. Uma ótima pedida para quem se interessa por negócios familiares e por maneiras interessantes da inovação conversar com a tradição.

Vai que Dá: a cara das startups brasileiras

Produzido pelo Endeavor Brasil, esta série documental mostra a história de sete empreendedores brasileiros com negócios voltados para a área da tecnologia.

Acompanhando a história destes empresários, que buscam transformar suas startups em negócios rentáveis e de impacto positivo na sociedade, o documentário surpreende a cada episódio.

The Goop Lab

A ganhadora do Oscar de melhor atriz, Gwyneth Paltrow, fundou em 2008 a marca Goop de estilo de vida e bem-estar. De lá para cá a marca se envolveu em diversas polêmicas que a atriz soube monetizar como ninguém.

O filme mostra os bastidores da empresa e seus goopies — como são chamados os funcionários e fãs da marca. Nele é possível entender como inovar em posicionamento de marca e na relação com seus clientes.

Fyre Festival: fiasco no Caribe

Já Fyre Festival: fiasco no Caribe vai ensinar a como não empreender. Ele conta toda a história da tentativa de inovação desastrosa do empresário Billy McFarland, em 2017. Com pacotes que custavam até US$ 100 mil, o festival prometia dias de muita música, diversão e luxo. Porém, o evento foi um fiasco — não conseguiu ser realizado e o paraíso virou um inferno.

Cada um dos filmes apresentados acima é uma forma prazerosa de conhecer cases e histórias de sucesso, ou de fracasso, que têm muito a nos ensinar. Todos mostram como a inovação – seja na ideia do negócio, no produto ou no marketing – é importante para quem quer empreender.

