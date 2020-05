Publicado edital de concurso do Depen

PUBLICIDADE 

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) publicou edital de concurso público nesta terça-feira (5). São 309 vagas imediatas, com salários que chegam a R$ 6,030,23.

Os cargos disponíveis são de especialista federal em assistência penitenciária e agente federal de execução penal. Para uma das 15 vagas para especialista, é necessário ensino superior em qualquer área de atuação; já para ocupar uma das 294 vagas de agente, é preciso ter ensino médio.

A remuneração inicial para agente é de R$ 5.865,70. Para especialista, R$ 6,030,23.

As inscrições são feitas no site do Cebraspe, banca organizadora, entre 15 de maio e 5 de junho. A taxa para o cargo de agente é R$ 120, e R$ 130 para especialista.

A prova está prevista para ser realizada no dia 6 de setembro, nas 26 capitais brasileiras, no Distrito Federal, e em Mossoró-RN e Catanduvas-PR.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os aprovados serão lotados em uma das penitenciárias federais de Porto Velho-RO, Mossoró-RN, Brasília-DF, Campo Grande-MS, Catanduvas, ou na sede do Depen, em Brasília.