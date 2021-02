Projeto oferece cursos gratuitos com especialização em economia criativa e inovação

PUBLICIDADE

Com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e o trabalho com eventos de produção cultural, o Cidadão empreendedor e a Qualificultura oferecem cursos gratuitos e oportunidade de qualificação no DF. A proposta é formar profissionais com especialização em economia criativa e inovação

A cada ano o mercado de trabalho fica cada vez mais competitivo e exigente no que diz respeito à procura de mão de obra especializada. Diante disso, participar de um processo seletivo bem preparado, com um bom currículo, cursos e especializações é um dos pré-requisitos que ajudam o candidato a se destacar na hora de conquistar a vaga de emprego.

Pensando nisso, organizações sociais sem fins lucrativos se unem à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e à Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal para promover cursos de especialização gratuitos. Os projetos Qualificultura e Cidadão empreendedor são voltados para jovens a partir de 15 anos, e adultos que desejam se profissionalizar nas áreas do empreendedorismo, economia criativa e marketing digital.

Os cursos têm carga horária de 60 a 120 horas, ofertados em três turnos em formato com aulas presenciais e online, de segunda a sexta-feira. A programação conta com disciplinas voltadas para as áreas de marketing, redes sociais, gestão estratégica e economia criativa.

Conheça os cursos:

Qualificultura

Idealizado pela Associação Luta pela Vida – organização social sem fins lucrativos -, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa o projeto Qualificultura é voltado para jovens, a partir de 15 anos, e adultos que desejam se profissionalizar nas áreas do empreendedorismo, economia criativa e cultura.

Com data de início marcado para o dia 22 de fevereiro, o curso tem carga horária de 120 horas, as aulas são ofertadas no turno matutino e noturno, em formato presencial, de segunda a sexta-feira no Espaço Cultural Renato Russo no Endereço, na Asa Sul. Entre as disciplinas ofertadas, políticas culturais e captação de recursos e leis de incentivo, estrutura e montagem, tipologia de espaços e equipamentos culturais, cultura e suas manifestações, entre outros.

Cidadão Empreendedor

Idealizado pelo Instituto Eu Ligo, em parceria com a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, o projeto “Cidadão Empreendedor” está com inscrições abertas. Destinado a pessoas de todos os níveis acadêmicos, que tenham interesse em empreender, as aulas acontecem na Faculdade Anhanguera no pistão sul de Taguatinga e tem data de início marcada para o dia 22 de fevereiro. O curso tem uma carga horária de 120 horas (4h por dia) e as aulas acontecem de segunda a sexta-feira.

Entre as matérias abordadas no curso estão: economia, liderança e gestão de conflitos, fluxo de caixa, direito aplicado aos negócios, gestão de cadeia de suprimentos, entre outros. “O curso tem como intuito apresentar conceitos, fazer uma orientação empreendedora, promover discussões sobre ambientes para o desenvolvimento de novos negócios, além de capacitar profissionais para trabalhar no setor do empreendedorismo”, explica a presidente da instituição Cleidineia Pereira de Moura.

Serviço

Curso Qualificultura

Quando: 22 de fevereiro a 5 de abril, segunda a sexta-feira, além de visita técnica em um sábado;

Turnos: matutino e noturno;

Inscrições: Até 22 de fevereiro pelo site www.qualificultura.com.br/inscricao Para mais informações: (61) 9 9514-5259

Vagas disponíveis: 250

Endereço: Espaço Cultural Renato Russo no Endereço: CRS 508 Bloco A, s/n, W3 Sul, Asa Sul, 70351-515, Plano Piloto, DF

Cidadão empreendedor

Quando: 22 de fevereiro a 5 de abril, segunda a sexta-feira;

Turnos: matutino e noturno

Inscrições: Até 22 de fevereiro pelo site http://cursosgratuitos.bsb.br/empreendedorismo/inscricao/

Vagas disponíveis: 250

Endereço: Faculdade Anhanguera no pistão sul de Taguatinga no endereço QS 1, rua 212 – lotes 11,13 e 15, Pistão Sul – Taguatinga Sul, 71950-550

Para mais informações: (61) 9 9514-5259