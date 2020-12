Polícia Federal recebe autorização para abrir concurso com 1.500 vagas

PUBLICIDADE

A Polícia Federal foi autorizada a realizar um concurso público para o preenchimento de 1.500 vagas. A informação foi divulgada por meio de uma portaria publicada, nesta sexta-feira (11), no Diário Oficial da União.

Serão ofertadas vagas de nível superior para os seguintes cargos:

123 vagas de delegado;

400 vagas de escrivão;

84 vagas de papiloscopista;

893 vagas de agente.

Em até seis meses será publicado o edital do certame.

No último concurso da corporação foram ofertadas 500 vagas para agente, escrivão, papiloscopista, delegado e perito criminal.

Os salários foram de R$ 11.983,26 para agente, escrivão e papiloscopista e de R$ 22.672,48 para perito criminal e delegado.

As vagas foram, preferencialmente, para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e em unidades de fronteira.