PCDF suspende concurso para Agente de Polícia

O concurso para Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi suspenso pela corporação na tarde desta segunda-feira (14). Por meio de nota, foi informado que, “após tratativas com o Cebraspe”, a PCDF “decidiu suspender a aplicação de provas do concurso público”, previstas para 18 de outubro deste ano.

A corporação explica que a medida foi tomada com o objetivo de proteger a saúde pública em razão da pandemia do novo coronavírus, já que haviam inscritos tanto do Distrito Federal (DF) quanto de outras unidades da Federação. Dessa forma, o contágio de mais pessoas será evitado.

“Não há previsão de nova data. Quaisquer atualizações a respeito do certame serão amplamente divulgadas pela PCDF e pelo Cebraspe, entidade organizadora do concurso”, finaliza a PCDF por meio de nota.