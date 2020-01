Parrilla Beer, no Gama, está com vagas abertas

PUBLICIDADE 

O Parrilla Beer está em busca de novos funcionários. O estabelecimento oferece vagas para parrillero, auxiliar de cozinha, cozinheiro, auxiliar de limpeza e garçom.

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: parrillabeergama@gmail.com até o dia 5 de fevereiro. É necessário inserir no campo “assunto” o cargo pretendido. Ao total, são cinco vagas disponíveis — uma para cada cargo.

Um dos sócios da casa, Phelipe Freitas, explica que o Parrilla Beer tem recebido mais clientes. “Com o aumento da demanda, o restaurante está precisando de novos colaboradores. Além de ofertar oportunidade para quem está precisando de emprego, vamos atender os clientes com mais eficiência”, afirma Phelipe.

Sobre o Parrilla Beer

Instalado no coração do Gama, em uma área de 100m², a casa possui capacidade para 110 lugares, adega com mais de 50 rótulos e decoração que remete à cultura argentina. Com projeto assinado pela arquiteta Mariane Meira, o restaurante tem um ambiente elegante e aconchegante com elementos de madeira e ferro que dão uma sofisticação peculiar ao lugar.

Parrilla Beer

Endereço: Praça 1, Loja 6,7,8 – Cine Itapuan – Gama

Horário de Funcionamento: terça a sábado, das 12h às 00h e domingo das 12h às 23h.

E-mail para currículos: parrillabeergama@gmail.com

Redes sociais: @parrilabeer