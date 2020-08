Parrilla Beer abre vagas para parrillero

PUBLICIDADE

Parrilla Beer (Gama), casa especializada em carnes, está contratando. O restaurante está com duas vagas de parrillero/churrasqueiro para integrar a equipe. Quem tiver interesse na oportunidade, devem encaminhar currículo para o e-mail: parrillabeergama@gmail.com. É necessário ter ensino médio completo e o salário é de acordo com o da categoria.

“Tivemos um aumento da demanda com a reabertura do restaurante. Por isso, estamos buscando pessoas especializada em parrilla, com experiência, para completar a equipe. Além de ofertar oportunidade para quem está precisando de emprego, vamos atender os clientes com mais eficiência”, afirma Phelipe Freitas, um dos sócios da casa.

Sobre o Parrilla Beer

Instalado no coração do Gama, em uma área de 100m², a casa é focada na culinária argentina. Com projeto assinado pela arquiteta Mariane Meira, o restaurante tem um ambiente elegante e aconchegante com elementos de madeira e ferro que dão uma sofisticação peculiar ao lugar.

Parrilla Beer

Endereço: Praça 1, Loja 6,7,8 – Cine Itapuan – Gama.

Horário de Funcionamento: terça a sábado, das 12h às 00h e domingo das 12h às 23h.

E-mail para currículos: parrillabeergama@gmail.com

Siga-nos nas redes sociais: @parrilabeer