O Salão do Intercâmbio: ferramenta gratuita ajudará interessados em graduação fora do Brasil

PUBLICIDADE

Interessados em ingressar em um intercâmbio podem contar com uma ajuda extra e totalmente gratuita, que será dada pelo “O Salão do Intercâmbio”, no dia 13 de agosto. O objetivo é proporcionar, de forma virtual, contato direto entre estudantes e representantes de reconhecidas instituições de ensino internacionais de diversas partes do mundo, como Universidades, Colleges e Escolas de Negócios, para troca de informações sobre Graduação, Pós, Mestrados, MBA´s, pathways, cursos de idiomas e preparatórios. Estarão ainda no evento agências de intercâmbio especializadas em consultoria sobre cursos superiores. Tudo isso sem precisar sair de casa, com atendimento personalizado, que facilita tirar todas as dúvidas antes de tomar uma decisão.

No evento, os participantes poderão saber dos pré-requisitos para aplicação do intercâmbio, como se inscrever, cursos e bolsas de estudo disponíveis, valores de investimento e matérias. Além disso, poderão conhecer os pontos fortes das instituições, o tempo de duração dos cursos, o sistema de ensino dos países, quais são as datas de cada semestre, e quais são as possibilidades de trabalho. E ainda terão acesso a empresas importantes para a preparação da viagem de cursos no exterior e poderão conversar por vídeo de seu celular ou notebook, com opções de vários níveis de estudo.

Segundo Jaime de Payne, diretor da Birds Intercâmbio, ao contrário do que muitos pensam, não é difícil aplicar, conseguir vaga. “Basicamente precisa ter ensino médio completo para interessados no ensino superior, e para pós-graduação e cursos de mestrados, precisa ter nível superior, sempre com notas regulares e proficiência no inglês”, explicou. O Diretor acrescenta que para estudantes que ainda não tenham o nível exigido do idioma, as universidades oferecem programas de inglês acadêmico preparatório para o ingresso.

E essa edição virtual específica da Europa traz nomes de peso. As instituições são da Alemanha, Áustria, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte, Itália e Suíça. Chama a atenção que, no conjunto das instituições participantes, 37 de seus membros já receberam o Prêmio Nobel em suas áreas de conhecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O salão acontecerá no dia 13 de agosto, de 17h às 19h30, com duas horas e meia de duração. A participação é gratuita, basta se registrar no link https://live.remo.co/e/o-salao-do-intercambio-higher-ed . O aluno receberá a confirmação da particpação via email e, no dia do evento, é só seguir as instruções recebidas. É importante se inscrever com antecedência para ter a inscrição confirmada, pois o Salão limita um número máximo de participantes, a fim de manter a qualidade de informações para o público.

Agências de intercâmbio participantes

Birds Intercâmbio Cultural

A Birds Intercâmbio é uma empresa brasileira que representa mais de 1.500 instituições de

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ensino em todos os continentes, entre escolas de idioma, ensino médio, colleges e

universidades. Fundada em 2012, sua sede está localizada em Brasília. Com uma estrutura

enxuta, atendem estudantes em 15 cidades brasileiras em espaços coworkings.

É credenciada pela organização internacional ICEF que congrega agências e escolas em todo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mundo e pela IDP-IELTS(organização mundial de testes de proficiência de inglês).

Contato:

Jaime Payne, Diretor

email: jaime@birdsintercambio.com.br

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

+55 61 98302 3444

Telefone único nacional: 4003-2255

Insta: @birdsintercambio

CP4 CURSOS NO EXTERIOR

Fundada em 1990, a CP4 Cursos no Exterior | Traveler é uma consultoria educacional que oferece cursos no exterior e viagens culturais, promovendo a internacionalização entre estudantes e profissionais. Com parcerias com universidades, colleges e escolas internacionais de excelência, oferecemos aos nossos clientes programas personalizados e customizados de acordo com o perfil de cada pessoa, para o crescimento pessoal e profissional de cada um. Uma ampla gama de programas é oferecida para as quatro faixas etárias diferentes: Teens, Young Adults, Corporate & Professionals e Seniors: cursos de idiomas, acampamentos, programas de ensino médio, certificados, estágios, diplomas, trabalho e viagens, graduação e pós-graduação. A CP4 oferece o conceito de one stop shop, fornecendo todo o suporte necessário para a viagem, como cartões de débito internacionais, cartões de seguro, passagens aéreas,worskhops de orientação no Brasil para estudantes e responsáveis, kits pré-embarque e fácil acesso ao centro de suporte, disponibilizando monitoramento online e centro de suporte CP4 24 × 7 por telefone e whatsapp. O CP4 é membro da BELTA, agência ICEF, Quality English e agente autorizado IALC.

www.cp4.com.br

tel: 21 22479787

whatsapp: +55 21 987025875

cp4@cp4.com.br

Skype: atendimento.cp4cursos

Insta:@cp4cursosnoexterior

Ipanema – Rio de Janeiro

SERVIÇO

O Salão do Intercâmbio

https://www.osalaodointercambio.com.br/

Evento: Feira Virtual – Higher Education Europe

Data: 13/08/2020

Horário: 17 às 19:30

Instituições participantes

Segue abaixo a lista das instituições participantes. No detalhe, as que já tiveram entre seus membros, ganhadores de Prêmio Nobel:

ALEMANHA

EU Business School

European University

Gisma Business School

ÁUSTRIA

Salls College

ESCÓCIA

University of Aberdeen (6 Prêmios Nobel) *

University of Stratchclyde (2 Prêmios Nobel) *

Glasgow Caledonian University **

ESPANHA

EU Business School

FRANÇA

Schiller International University

HOLANDA

Tilburg University (1 Prêmio Nobel) *

Erasmus University Rotterdam (1 Prêmio Nobel)*

Vrije University Amsterdam *

Hanze University of Applied Sciences *

INGLATERRA

Anglia Ruskin

Kingston University

University of Huddersfield *

University of Hertfordshire (1 Prêmio Nobel)

Cambridge School of Visual and Performing Arts

City University London (onde se formaram os primeiro-ministros Margareth Tatcher e Tony Blair) **

The University of Manchester (25 prêmios Nobel) **

Manchester Metropolitan University **

Newcastle University **

University of Exeter **

University of East Anglia (1 Premio Nobel) **

IRLANDA

University of Limerick

IRLANDA DO NORTE

Queens University Belfast **

ITÁLIA

Universidade POLI. design

SUÍÇA

Culinary Arts

Cesar Ritz

EU Business School

Him (Montreux)

SHMS (Leysan e Caux Palace)

* Representadas pelo Study Group

** Representadas pela Into University Partnership