Na contramão da crise, Jamef amplia frota e abre novas vagas para motoristas

Na contramão da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, a Jamef Encomendas Urgentes novamente amplia e renova a sua frota de transferência, dando sequência aos investimentos em infraestrutura. Nesse sentido, recentemente adquiriram novos cavalos mecânicos, trucks e carretas e ainda, para reforçar o time de motoristas, abriram novas vagas para condutores da categoria.

“Mesmo com os grandes desafios trazidos pela crise, a Jamef se manteve fiel ao seu reconhecido nível de serviço, nos mantendo ao lado dos nossos clientes nesse momento tão difícil. Mais do que nunca entendemos que é hora de acreditar, e investir, levando soluções sob medida para que eles possam fazer frente à nova realidade, que traz uma mudança significativa nos hábitos dos consumidores, e consequentemente em toda a cadeia logística”, comenta Ricardo Botelho, presidente da Jamef.

Com o crescimento de alguns setores específicos, como o comércio eletrônico e produtos médico-hospitalares, a Jamef Encomendas Urgentes, sai na frente com novos projetos de investimentos. Mantendo o otimismo e a expectativa positiva em relação ao aumento da demanda, a empresa conclui a primeira fase dessa expansão com a aquisição de mais de 100 veículos, que já estão sendo entregues a partir desta segunda quinzena de julho.

Os novos equipamentos que irão compor a frota, trarão ainda mais agilidade durante todo processo operacional, garantindo a qualidade na prestação dos serviços, especialmente em um período em que o mercado deve aquecer, além de toda a segurança e conforto oferecidos aos motoristas que atuarão com esses equipamentos. “Todos os veículos são muito bem equipados e de última geração. Essa condição fortalece cada vez mais a confiança de que os nossos investimentos envolvem firmar parcerias sólidas com as melhores alternativas do mercado. Quando se trata de qualidade, não medimos esforços no que diz respeito às inovações tecnológicas”, comenta Pedro Maniscalco, diretor de operações da Jamef.

Este é só o início desta nova fase de renovação e ampliação de toda a frota de transferência da Jamef, uma estratégia de planejamento bem estruturada, de impacto positivo e imediato e de grande ganho para toda empresa. “Mesmo diante de todos os desafios no que se refere à economia brasileira e aos novos hábitos, estamos otimistas quanto ao aumento da demanda. Os resultados têm sido positivos e nos fizeram rever projetos futuros, como o crescimento da frota e, consequentemente, o reforço do nosso time de colaboradores”, explica Pedro.

Diferenciais da frota

O cavalo mecânico automatizado se distingue de um veículo de carga comum porque está totalmente equipado com suspenção pneumática, controle de tração, freios ABS e o kit conforto. Um equipamento especialmente preparado para acoplar carretas e semirreboques e recomendados por possuírem grande capacidade para cargas e volumes, além de ampla diversidade de configurações possíveis.

Para a empresa o mais importante dentro destas aplicações é garantir o nível de serviço e as entregas no prazo. “Nós temos um compromisso com os nossos clientes e colaboradores e é desta forma que atuamos há 57 anos”, conclui o diretor de operações da Jamef.

Sobre a Jamef Encomendas Urgentes – Fundada em 1963 e especializada no transporte de cargas fracionadas, há 57 anos transporta encomendas pelo Brasil, nos modais aéreo e rodoviário, atende todo território nacional. Conta com mais de 3.000 colaboradores diretos, 1.200 veículos e 30 unidades. A empresa investe constantemente em infraestrutura, tecnologias integradas, capacitação de colaboradores, ações sustentáveis e inovação para sempre levar o melhor serviço ao cliente, com pontualidade e cuidado no transporte de mercadorias e atenção no atendimento. Toda a frota é 100% rastreada via satélite e os terminais são monitorados 24 horas por dia, para garantir a segurança total de todas as cargas, desde a coleta até a entrega. No site é possível acompanhar cada etapa do transporte, em tempo real, e ainda realizar cotações e solicitar a coleta.