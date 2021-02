Ministério da Economia abre 100 vagas para níveis médio e superior

PUBLICIDADE

O Ministério da Economia vai contratar profissionais em caráter excepcional. São 100 vagas disponíveis e também há formação de cadastro reserva. O edital do processo seletivo simplificado foi publicado nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial da União (DOU).

O contrato será válido por um ano, podendo ser prorrogado por até cinco anos. Os salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 6,1 mil, e a carga horária é de 40 horas semanais.

Para obter o cargo, o candidato será submetido à prova objetiva. O teste terá 15 questões de língua portuguesa, 10 de informática básica, 5 de ética na administração pública e legislação e 30 de conhecimentos específicos (esta última tem peso 2). É preciso acertar pelo menos metade das questões. Também terá prova de títulos.

Veja detalhes sobre os cargos à disposição e as respectivas remunerações:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As inscrições são feitas no site https://idib.org.br/ e vão até o dia 14 de março. O valor da taxa de inscrição é informado no ato da matrícula.