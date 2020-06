Mesmo com pandemia de COVID-19, Acesso está com 30 vagas de trabalho abertas

PUBLICIDADE

A pandemia de COVID-19 fez com que muitos negócios congelassem os investimentos para esperar a crise passar. Contudo, há organizações que estão conseguindo ampliar o quadro de colaboradores mesmo durante o período de isolamento social. É o caso da Acesso, empresa especializada em serviços financeiros.

No total, a instituição está com 30 vagas abertas para os departamentos de Produto, Desenvolvimento, Atendimento e Comercial. As posições preenchem cargos relacionados à engenharia de software, tanto desenvolvedores quanto líderes, operações financeiras, como intercâmbio e prevenção a fraudes, e atendimento ao cliente.

O processo seletivo é diferente para cada área de atuação. De um modo geral, cada departamento vai ter um conjunto diversificado de pessoas para avaliar o candidato não só na parte técnica, mas também sua bagagem cultural. Além disso, em áreas como engenharia, há aplicação de testes técnicos e/ou resolução de casos.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail pessoas@acesso.com e mencionar o cargo em que têm interesse. A partir daí, basta aguardar o retorno do gestor responsável com todas as etapas de avaliação.

Sobre o Acesso Bank:

Lançado em 2020, o Acesso Bank é uma iniciativa da Acesso, referência em produtos financeiros digitais, para democratizar o mercado financeiro nacional. O objetivo é promover a inclusão bancária aos brasileiros, principalmente a parcela da população que não possui conta em banco ou é mal atendida pelos produtos e serviços existentes no setor. Em menos de um minuto o cliente realiza o cadastro no aplicativo e já recebe o número de agência e conta. Além disso, o Acesso Bank é o primeiro banco da mundo com a tecnologia panless, ou seja, o número do cartão não fica atrelado ao plástico. Logo após a abertura da conta ele já pode utilizá-lo em compras on-line antes mesmo de receber o cartão físico – além de não se preocupar com a segurança dos seus dados na web. A conta no Acesso Bank é gratuita, com TEDs, pagamentos e boletos de depósitos ilimitados. Para mais informações, acesse: www.acessobank.com.br