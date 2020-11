McDonald’s anuncia a abertura de mais de 3 mil vagas em todo Brasil

PUBLICIDADE

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, anuncia a abertura de mais de 3 mil vagas de trabalho, distribuídas por todas as regiões do Brasil. No Distrito Federal, são 89 posições abertas. As vagas são para o cargo de Atendente de Restaurante. Não há exigência de experiência anterior ou graduação superior, pois os contratados passam por um programa de capacitação que contempla todas as posições de trabalho no restaurante, criando oportunidades de desenvolvimento para todos. A rede está entre os maiores formadores de mão de obra do país.

Os funcionários da companhia contam com benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros. Além disso, o McDonald’s opera sob a filosofia Cooltura de Serviço, que incentiva cada indivíduo a se portar e agir no ambiente de trabalho da forma que se identifique e se sinta bem.

As vagas também estão abertas a pessoas com deficiência, público que o Méqui recebe com grande acolhimento e inclusão genuína há muitos anos, oferecendo treinamentos adaptados e priorizando sua segurança, com foco nas estações consideradas aptas para sua condição e sem limite de tempo para aprendizagem.

“Durante a pandemia, garantimos a manutenção dos empregos e estamos felizes em poder anunciar milhares de novas contratações em todo o Brasil, mantendo nossa tradição como um dos maiores empregadores do país”, afirma Luana Matos, Diretora de RH da Divisão Brasil da Arcos Dorados. “Quem ingressa no time do Méqui tem várias oportunidades de desenvolvimento, a partir de um plano de carreira bem estabelecido, incentivo ao estudo e aprimoramento profissional”, completa a executiva.

Os restaurantes McDonald’s estão seguindo um protocolo especial de operação, que inclui o uso de máscaras, luvas e viseiras pelos funcionários, instalação de barreiras acrílicas nos pontos de atendimento, demarcação de distanciamento social e reforço nos procedimentos de higiene, entre outras ações que fazem parte do programa McProtegidos.

Para se candidatar às vagas, é possível se inscrever pelo site www.mcdonalds.com.br/trabalhe- conosco.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de restaurantes de serviço rápido da América Latina e Caribe. A empresa tem o direito exclusivo de possuir, operar e premiar franquias das instalações do McDonald’s em 20 países e territórios nessas regiões e conta com quase 2,3 mil restaurantes, entre unidades próprias e seus franqueados, que juntos empregam mais de 100 mil pessoas. A empresa também mantém um forte compromisso com o desenvolvimento das comunidades em que está presente e com a geração de primeiro emprego formal para os jovens, além de utilizar sua escala para alcançar um impacto positivo no meio ambiente. Por sua vez, está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para mais informações sobre a Empresa, visite nosso site: www.arcosdorados.com.