Marinha publica edital de curso para fuzileiros navais

PUBLICIDADE 

Estão abertas as inscrições para o curso de formação de Soldados Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. O edital foi publicado nesta quarta-feira (22).

São, ao todo, 960 vagas disponíveis. Destas, 79 são para as unidades de Brasília. As inscrições começam no dia 19 de fevereiro e vão até 25 de março, a ser realizada no site oficial da Marinha do Brasil, mediante taxa de R$ 25.

Este concurso será composto pelas seguintes etapas: Exame de Escolaridade (EE), Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Avaliação Psicológica (AP), Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), Verificação de Documentos (VD) e Procedimento de Heteroidentificação (PH).

O Exame de Escolaridade (EE), primeiro passo do teste, possui caráter eliminatório e classificatório e envolverá uma prova escrita com duração de três horas. Esta prova será composta por duas partes, sendo uma de Língua Portuguesa e uma de Matemática. Cada parte terá 25 questões e a prova valerá 100 pontos no total.

Já o teste de aptidão física, será composto por natação, corrida, flexão de barra e abdominal.