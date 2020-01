Mais de 200 concursos públicos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira

PUBLICIDADE 

Mais de 200 concursos públicos, com mais de 23 mil vagas estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (13). As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior.

Dentre os maiores salários oferecidos, estão o da Prefeitura de Assis Chateaubriand (PR). Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 18.569,74.

Instituição/Orgão Prazo Vagas Salário Máximo Escolaridade Local de trabalho Estado Prefeitura de Assis Chateaubriand (PR) 31/01/2020 42 R$ 18.569,74 fundamental, médio e superior Assis Chateaubriand Paraná Prefeitura de Imbé (RS) 31/01/2020 58 R$ 5.712,52 fundamental, médio e superior Imbé Rio Grande do Sul Prefeitura de Guarulhos (SP) 30/01/2020 14 R$ 3.672,26 superior Guarulhos São Paulo Prefeitura de Guarulhos (SP) 30/01/2020 20 R$ 3.031,67 superior Guarulhos São Paulo Prefeitura de Guarulhos (SP) 30/01/2020 26 R$ 2.829,54 superior Guarulhos São Paulo Prefeitura de Lima Duarte (MG) 30/01/2020 9 R$ 3.410,42 médio e superior Lima Duarte Minas Gerais Prefeitura de Lajedo (PE) 28/02/2020 107 R$ 1.841,41 fundamental, médio e superior Lajedo Pernambuco Prefeitura de Ipameri (GO) 27/02/2020 47 R$ 3.742,41 fundamental, médio e superior Ipameri Goiás Prefeitura de Jesuítas (PR) 27/01/2020 23 R$ 10.438,78 fundamental, médio e superior Jesuítas Paraná Prefeitura de São Carlos do Ivaí (PR) 27/01/2020 10 R$ 3.541,18 fundamental, médio e superior São Carlos do Ivaí Paraná Prefeitura de Ituporanga (SC) 27/01/2020 112 R$ 15.607,87 fundamental, médio, técnico e superior Ituporanga Santa Catarina Prefeitura de Araguaína (TO) 27/01/2020 781 R$ 4.149,44 médio e superior Araguaína Tocantins Prefeitura de Arapongas (PR) 27/01/2020 223 R$ 15.973,31 fundamental, médio e superior Arapongas Paraná Prefeitura de Fortuna de Minas (MG) 27/01/2020 21 R$ 3.000,00 fundamental, médio e superior Fortuna de Minas Minas Gerais Prefeitura de Motuca (SP) 27/01/2020 16 R$ 5.299,14 fundamental, médio e superior Motuca São Paulo Prefeitura de Presidente Castello Branco (SC) 27/01/2020 7 R$ 4.512,06 fundamental, médio e superior Presidente Castello Branco Santa Catarina Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) 27/01/2020 583 R$ 3.002,00 fundamental, médio e superior São Gonçalo do Amarante Rio Grande do Norte Prefeitura de Senador Firmino (MG) 27/01/2020 26 R$ 1.250,00 fundamental e médio Senador Firmino Minas Gerais Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) 27/01/2020 135 R$ 8.208,60 superior Paraná Prefeitura de Ouro Verde (SP) 26/01/2020 5 R$ 2.672,48 fundamental, médio e superior Ouro Verde São Paulo Prefeitura de Ribeirão Corrente (SP) 26/01/2020 17 R$ 4.026,11 fundamental, médio, técnico e superior Ribeirão Corrente São Paulo Prefeitura de Gaspar (SC) 26/01/2020 19 R$ 15.070,67 médio e superior Gaspar Santa Catarina Prefeitura de Goiana (PE) 26/01/2020 80 R$ 4.229,00 médio e superior Goiana Pernambuco Prefeitura de Narandiba (SP) 26/01/2020 14 R$ 2.295,65 fundamental, médio e superior Narandiba São Paulo Prefeitura de Queimada Nova (PI) 26/01/2020 40 R$ 5.500,00 fundamental, médio e superior Queimada Nova Piauí Prefeitura de São Simão (GO) 26/01/2020 9 R$ 1.210,04 médio São Simão Goiás Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) 24/01/2020 371 R$ 7.000,00 superior São Paulo São Paulo Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) 24/01/2020 72 R$ 6.892,06 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Prefeitura de Brejolândia (BA) 24/01/2020 58 R$ 7.500,00 fundamental, médio, técnico e superior Brejolândia Bahia Prefeitura de São José do Belmonte (PE) 24/01/2020 65 R$ 1.039,00 alfabetizado São José do Belmonte Pernambuco Câmara Municipal de Biguaçu (SC) 24/01/2020 5 R$ 5.203,43 médio e superior Biguaçu Santa Catarina Centro Universitário Fundação Santo André (SP) 24/01/2020 1 R$ 37,78 hora aula superior Santo André São Paulo Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador (Dmest) do Rio Grande do Sul 24/01/2020 14 R$ 7.528,39 superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 24/01/2020 25 R$ 1.142,64 médio São Paulo São Paulo Prefeitura de Rincão (SP) 23/01/2020 5 R$ 2.106,00 fudamental, médio, técnico e superior Rincão São Paulo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabirito (MG) 23/01/2020 19 R$ 2.422,26 fundamental, médio, técnico e superior Itabirito Minas Gerais Câmara Municipal de Boituva (SP) 23/01/2020 4 R$ 4.397,86 superior Boituva São Paulo Câmara Municipal de Suzano (SP) 23/01/2020 2 R$ 4.155,56 fundamental, médio, técnico e superior Suzano São Paulo Companhia Docas do Pará (CDP) 23/01/2020 20 R$ 1.786,85 médio Pará Pará Conselho Regional de Química da 3ª Região (RJ) 23/01/2020 15 R$ 3.683,15 médio e superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Fundação Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 23/01/2020 618 R$ 6.442,08 médio e superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Prefeitura de Colômbia (SP) 23/01/2020 90 R$ 2.924,06 fundamental, médio, técnico e superior Colômbia São Paulo Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) 23/01/2020 189 R$ 6.239,39 médio e superior Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Prefeitura de Piracaia (SP) 23/01/2020 84 R$ 3.858,58 fundamental, médio e superior Piracaia São Paulo Brigada Militar do Rio Grande do Sul (RS) 22/01/2020 190 médio e superior Porto Alegre Rio Grande do Sul Prefeitura de Corupá (SC) 22/01/2020 42 R$ 2.642,44 superior Corupá Santa Catarina Prefeitura de Guarujá (SP) 22/01/2020 2419 R$ 25,69 (hora aula) superior Guarujá São Paulo Hospital Regional do Vale do Rio Pardo (RS) 21/01/2020 13 R$ 2.814,50 Médio, técnico e superior Rio Pardo Rio Grande do Sul Prefeitura de Boca do Acre (AM) 21/01/2020 145 R$ 3.400,00 fundamental, médio e superior Boca do Acre Amazonas Ministério Público do Ceará 21/01/2020 30 R$ 5.919,42 médio e superior Ceará Ceará Prefeitura de Goianá (MG) 21/01/2020 10 R$ 11.870,00 médio e superior Goianá Minas Gerais Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) 21/01/2020 4 R$ 10.686,00 médio e superior Laranjal Paulista São Paulo Prefeitura de Romelândia (SC) 21/01/2020 7 R$ 2.770,39 fundamental, médio e superior Romelândia Santa Catarina Prefeitura de Salto Veloso (SC) 21/01/2020 1 R$ 1.358,40 fundamental Salto Veloso Santa Catarina Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul 20/02/2020 54 superior Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Prefeitura de Lacerdópolis (SC) 20/01/2020 10 R$ 16.859,53 fundamental e superior Lacerdópolis Santa Catarina Câmara Municipal de Embu das Artes (SP) 20/01/2020 16 R$ 8.241,31 fundamental, médio e superior Embu das Artes São Paulo Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo (SPCine) 20/01/2020 8 R$ 3.282,06 superior São Paulo São Paulo Fundação Hospital Getúlio Vargas 20/01/2020 R$ 11.893,96 fundamental, médio e superior Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Tramandaí Rio Grande do Sul Prefeitura de Alfredo Chaves (ES) 20/01/2020 36 R$ 1.250,00 médio Alfredo Chaves Espírito Santo Prefeitura de Arabutã (SC) 20/01/2020 11 R$ 5.735,75 médio e superior Arabutã Santa Catarina Prefeitura de Arcoverde (PE) 20/01/2020 65 R$ 1.250,00 médio Arcoverde Pernambuco Prefeitura de Barueri (SP) 20/01/2020 35 R$ 9.090,11 fundamental, médio e superior Barueri São Paulo Prefeitura de Boqueirão do Piauí (PI) 20/01/2020 61 R$ 4.500 médio e superior Boqueirão do Piauí Piauí Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) 20/01/2020 42 R$ 3.971,79 médio e superior Cachoeira Paulista São Paulo Prefeitura de Cristinápolis (SE) 20/01/2020 121 R$ 5.000,00 fundamental, médio e superior Cristinápolis Sergipe Prefeitura de Cruzeiro (SP) 20/01/2020 9 R$ 963,26 médio Cruzeiro São Paulo Prefeitura de Franca (SP) 20/01/2020 R$ 4.764,62 médio e superior Franca São Paulo Prefeitura de Itaipava do Grajaú (MA) 20/01/2020 102 R$ 4.000,00 fundamental, médio e superior Itaipava do Grajaú Maranhão Prefeitura de Itanhaém (SP) 20/01/2020 124 R$ 4.533,00 médio e superior Itanhaém São Paulo Prefeitura de Ituiutaba (MG) 20/01/2020 123 R$ 1.294,80 médio Ituiutaba Minas Gerais Prefeitura de Jaboticabal (SP) 20/01/2020 38 R$ 1.567,86 médio Jaboticabal São Paulo Prefeitura de Lages (SC) 20/01/2020 30 R$ 1.122,94 fundamental Lages Santa Catarina Prefeitura de Nazareno (MG) 20/01/2020 28 R$ 12.377,13 fundamental, médio e superior Nazareno Minas Gerais Prefeitura de Paim Filho (RS) 20/01/2020 13 R$ 3.449,69 fundamental, médio e superior Paim Filho Rio Grande do Sul Prefeitura de Três Corações (MG) 20/01/2020 96 R$ 5.147,50 fundamental, médio e superior Três Corações Minas Gerais Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS (MS) 19/01/2020 33 R$ 5.143,54 superior Campo Grande Mato Grosso do Sul Prefeitura de Águia Branca (ES) 19/01/2020 97 R$ 3.297,34 fundamental, médio, técnico e superior Águia Branca Espírito Santo Fundação do ABC (FUABC) 19/01/2020 10 R$ 11.400,00 superior Itatiba São Paulo Instituto de Previdência (IPVV) 19/01/2020 9 R$ 1.927,80 médio e superior Vila Velha Espírito Santo Prefeitura de Aldeias Altas (MA) 19/01/2020 18 R$ 1.250,00 médio Aldeias Altas Maranhão Prefeitura de Formosa (GO) 19/01/2020 1.089 R$ 2.900,00 fundamental, médio e superior Formosa Goiás Prefeitura de Hortolândia (SP) 19/01/2020 19 R$ 5.000,00 fundamental, médio e superior Hortolândia São Paulo Prefeitura de Rio das Ostras (RJ) 19/01/2020 290 R$ 7.184,13 fundamental, médio e superior Rio das Ostras Rio de Janeiro Prefeitura de Sapé (PB) 19/01/2020 182 R$ 2.853,47 fundamental, médio, técnico e superior Sapé Paraíba Prefeitura de Vila Velha (ES) 19/01/2020 551 R$ 4.796,82 médio e superior Vila Velha Espírito Santo Prefeitura de Vila Velha (ES) 19/01/2020 398 R$ 2.494,80 médio e superior Vila Velha Espírito Santo Prefeitura de Vila Velha (ES) 19/01/2020 428 R$ 1.625,80 superior Vila Velha Espírito Santo Câmara Municipal de Carapebus (RJ) 18/01/2020 18 R$ 3.800,00 fundamental, médio e superior Carapebus Rio de Janeiro Prefeitura de Carapebus (RJ) 18/01/2020 18 R$ 3.800,00 fundamental, médio e superior Carapebus Rio de Janeiro Prefeitura de Ourinhos (SP) 18/01/2020 27 R$ 2.700,00 médio Ourinhos São Paulo Prefeitura de Juara (MT) 17/01/2020 11 R$ 1.250,00 médio Juara Mato Grosso Universidade Federal de Viçosa (UFV) 17/02/2020 8 R$ 2.446,96 médio Viçosa Minas Gerais Universidade Federal do Piauí (UFPI) 17/02/2020 37 R$ 4.472,64 superior Piauí Prefeitura de Vertente do Lério (PE) 17/01/2020 49 R$ 2.500,00 fundamental, médio e superior Vertente do Lério Pernambuco Câmara Municipal de Mucuri (BA) 17/01/2020 8 R$ 3.044,71 médio e superior Mucuri Bahia Prefeitura de Humaitá (AM) 17/01/2020 215 R$ 1.840,08 fundamental, médio, técnico e superior Humaitá Amazonas Prefeitura de Confresa (MT) 17/01/2020 84 R$ 4.550,22 fundamental, médio e superior Confresa Mato Grosso Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Senador Firmino (MG) 17/01/2020 4 médio e superior Senador Firmino Minas Gerais Prefeitura de Pelotas (RS) 17/01/2020 33 R$ 1.577,44 médio e superior Pelotas Rio Grande do Sul Prefeitura de São Miguel do Araguaia (GO) 17/01/2020 132 R$ 1.732,32 fundamental e médio São Miguel do Araguaia Goiás Prefeitura de Presidente Figueiredo (AM) 17/01/2020 348 R$ 2.455,35 fundamental e superior Presidente Figueiredo Amazonas Prefeitura de Catas Altas (MG) 17/01/2020 34 R$ 8.045,95 fundamental, médio e superior Catas Altas Minas Gerais Prefeitura de Catu (BA) 17/01/2020 361 R$ 2.800,00 fundamental, médio e superior Catu Bahia Prefeitura de Conceição do Jacuípe (BA) 17/01/2020 184 R$ 3.616,82 fundamental, médio e superior Conceição do Jacuípe Bahia Prefeitura de Frei Rogério (SC) 17/01/2020 12 R$ 4.304,05 fundamental, médio e superior Frei Rogério Santa Catarina Prefeitura de Nova Santa Helena (MT) 17/01/2020 56 R$ 3.499,20 fundamental, médio e superior Nova Santa Helena Mato Grosso Prefeitura de Quissamã (RJ) 17/01/2020 69 R$ 14.157,48 fundamental, médio e superior Quissamã Rio de Janeiro Prefeitura de Ribeirão Cascalheira (MT) 17/01/2020 74 R$ 4.747,24 fundamental, médio e superior Ribeirão Cascalheira Mato Grosso Prefeitura de Timbaúba (PE) 17/01/2020 686 R$ 8.800,00 fundamental, médio, técnico e superior Timbaúba Rio de Janeiro Prefeitura de Tucunduva (RS) 17/01/2020 22 R$ 12.964,32 fundamental, médio e superior Tucunduva Rio Grande do Sul Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) 16/03/2020 1 R$ 16.454,57 superior São Paulo São Paulo Prefeitura de Barra do Ouro (TO) 16/02/2020 116 R$ 6.000,00 fundamental, médio e superior Barra do Ouro Tocantins Prefeitura de Alvorada (RS) 16/01/2020 5 R$ 1.520,47 fundamental e médio Alvorada Rio Grande do Sul Câmara Municipal de Tabapuã (SP) 16/01/2020 4 R$ 3.500,00 fundamental, médio e superior Tabapuã São Paulo Prefeitura de Amajari (RR) 16/01/2020 72 R$ 2.500,00 médio e superior Amajari Roraima Prefeitura de Bagé (RS) 16/01/2020 131 R$ 10.561,12 fundamental, médio e superior Bagé Rio Grande do Sul Prefeitura de Betim (MG) 16/01/2020 278 R$ 4.952,00 médio e superior Betim Minas Gerais Prefeitura de Bom Despacho (MG) 16/01/2020 127 R$ 8.818,75 médio e superior Bom Despacho Minas Gerais Prefeitura de Cascavel (PR) 16/01/2020 R$ 3.500,00 superior Cascavel Paraná Prefeitura de Itabira (MG) 16/01/2020 400 R$ 12.654,27 fundamental, médio e superior Itabira Minas Gerais Prefeitura de Laranjal (MG) 16/01/2020 50 R$ 9.000,00 fundamental, médio e superior Laranjal Minas Gerais Prefeitura de Montividiu do Norte (GO) 16/01/2020 57 R$ 6.000,00 fundamental, médio e superior Montividiu do Norte Goiás Prefeitura de Pilar de Goiás (GO) 16/01/2020 97 R$ 2.813,00 fundamental, médio e superior Pilar de Goiás Goiás Prefeitura de Praia Grande (SP) 16/01/2020 20 R$ 3.330,12 médio e superior Praia Grande São Paulo Prefeitura de Rio do Sul (SC) 16/01/2020 31 R$ 13.653,19 fundamental, médio e superior Rio do Sul Santa Catarina Prefeitura de São João do Itaperiú (SC) 16/01/2020 11 R$ 2.557,74 fundamental, médio e superior São João do Itaperiú Santa Catarina Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) 16/01/2020 229 R$ 20.458,48 fundamental, médio e superior São Sebastião do Paraíso Minas Gerais Prefeitura de Águia Branca (ES) 15/01/2020 99 R$ 1.539,13 superior Águia Branca Espírito Santo Prefeitura de Planalto (SP) 15/01/2020 11 R$ 1.384,29 médio e superior Planalto São Paulo Prefeitura de Tefé (AM) 15/01/2020 590 R$ 1.224,00 Tefé Amazonas Prefeitura de Jardim de Angicos (RN) 15/01/2020 15 R$ 3.000,00 médio e superior Jardim de Angicos Rio Grande do Norte Câmara Municipal de Marabá (PA) 15/01/2020 23 R$ 4.092,66 fundamental, médio e superior Marabá Pará Prefeitura de Araraquara (SP) 15/01/2020 40 R$ 1.732,19 médio Araraquara São Paulo Prefeitura de Araraquara (SP) 15/01/2020 40 R$ 1.324,09 médio Araraquara São Paulo Prefeitura de Barra do Chapéu (SP) 15/01/2020 31 R$ 1.030,00 médio e superior Barra do Chapéu São Paulo Prefeitura de Mário Campos (MG) 15/01/2020 53 R$ 2.134,99 fundamental, médio e superior Mário Campos Minas Gerais Prefeitura de Planaltina do Paraná (PR) 15/01/2020 16 R$ 6.439,52 fundamental, médio e superior Planaltina do Paraná Paraná Câmara Municipal de Tapira (MG) 14/02/2020 6 R$ 4.000,00 fundamental, médio e superior Tapira Minas Gerais Câmara Municipal de Xaxim (SC) 14/02/2020 5 R$ 5.596,09 fundamental, médio e superior Xaxim Santa Catarina Prefeitura de Feijó (AC) 14/01/2020 2 R$ 13.125,00 superior Feijó Acre Prefeitura de João Costa (PI) 14/01/2020 64 R$ 2.557,74 fundamental, médio, técnico e superior João Costa Piauí Prefeitura de Campo Florido (MG) 14/01/2020 92 R$ 1.764,82 fundamental, médio e superior Campo Florido Minas Gerais Prefeitura de Ângulo (PR) 14/01/2020 24 R$ 9.259,05 fundamental, médio e superior Ângulo Paraná Prefeitura de Ielmo Marinho (RN) 14/01/2020 31 R$ 750,00 fundamental, médio e superior Ielmo Marinho Rio Grande do Norte Prefeitura de João Neiva (ES) 14/01/2020 64 R$ 963,84 fundamental João Neiva Espírito Santo Prefeitura de Palmares (PE) 14/01/2020 475 R$ 7.000,00 fundamental, médio e superior Palmares Pernambuco Prefeitura de Sales (SP) 14/01/2020 6 R$ 4.268,72 fundamental, médio e superior Sales São Paulo Prefeitura de Santo Antônio das Missões (RS) 14/01/2020 76 R$ 8.324,96 fundamental, médio e superior Santo Antônio das Missões Rio Grande do Sul Prefeitura de Vera (MT) 14/01/2020 26 R$ 1.400,00 médio Vera Mato Grosso Prefeitura de Vinhedo (SP) 14/01/2020 20 R$ 2.297,44 médio Vinhedo São Paulo Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) 13/03/2020 1 R$ 16.454,57 superior São Paulo São Paulo Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo – FUNASG (RJ) 13/02/2020 12 R$ 1.863,70 médio e superior São Gonçalo Rio de Janeiro Prefeitura de Contagem (MG) 13/02/2020 7 R$ 4.229,81 superior Contagem Minas Gerais Aeronáutica 12/02/2020 156 médio Guaratinguetá São Paulo Prefeitura de Lontras (SC) 12/02/2020 38 R$ 7.434,52 fundamental, médio e superior Lontras Santa Catarina Prefeitura de Pequeri (MG) 11/02/2020 37 R$ 3.465,38 fundamental, médio e superior Pequeri Minas Gerais Prefeitura de Trindade do Sul (RS) 11/02/2020 27 R$ 12.000,00 fundamental, médio e superior Trindade do Sul Rio Grande do Sul Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB-MG) 10/02/2020 327 R$ 5.139,80 médio e superior Belo Horizonte Minas Gerais Prefeitura de Louveira (SP) 10/02/2020 15 R$ 4.321,00 médio e superior Louveira São Paulo Prefeitura de Cunha Porã (SC) 10/02/2020 19 R$ 4.971,50 alfabetizado, médio técnico e superior Cunha Porã São Paulo Prefeitura de Louveira (SP) 10/02/2020 52 R$ 7.660,00 fundamental, médio, técnico e superior Louveira São Paulo Câmara Municipal de Flores (PE) 10/02/2020 10 R$ 1.400,00 fundamental, médio e superior Flores Pernambuco Universidade Federal da Bahia (UFBA) 10/02/2020 34 R$ 9.600,92 superior Bahia Universidade Federal do Pampa (RS) 10/02/2020 5 R$ 9.600,92 superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Prefeitura de Franco da Rocha (SP) 09/02/2020 42 R$ 2.837,95 médio e superior Franco da Rocha São Paulo Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN (RJ) 09/02/2020 176 R$ 4.965,50 fundamental e superior Niterói Rio de Janeiro Prefeitura de Floresta do Araguaia (PA) 09/02/2020 292 R$ 1.934,28 fundamental, médio e superior Floresta do Araguaia Pará Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) 09/02/2020 27 R$ 19.764,86 fundamental, médio e superior Campo Novo do Parecis Mato Grosso Amazônia Azul Tecnologias de Defesa – AMAZUL (SP) 09/02/2020 67 médio e superior São Paulo São Paulo Prefeitura de Cabedelo (PB) 09/02/2020 276 R$ 2.077,50 médio e superior Cabedelo Paraíba Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste – CIS-URG (MG) 07/02/2020 377 R$ 7.800,00 técnico, médio e superior Várias cidades Minas Gerais Câmara Municipal de Virgem da Lapa (MG) 07/02/2020 7 R$ 2.600,00 fundamental, médio e superior Virgem da Lapa Minas Gerais Prefeitura de Itajaí (SC) 07/02/2020 117 R$ 2.935,51 médio e superior Itajaí Santa Catarina Prefeitura de Aparecida (SP) 06/02/2020 111 R$ 4.439,01 fundamental, médio, técnico e superior Aparecida São Paulo Câmara Municipal de Guarujá do Sul (SC) 06/02/2020 R$ 2.608,51 médio e superior Guarujá do Sul Santa Catarina Prefeitura de Ijuí (RS) 06/02/2020 95 R$ 14.851,66 fundamental, médio, técnico e superior Ijuí Rio Grande do Sul Prefeitura de Santos (SP) 06/02/2020 2 R$ 6.381,00 superior Santos São Paulo Prefeitura de Senador Firmino (MG) 06/02/2020 93 R$ 7.900,00 fundamental, médio e superior Senador Firmino Minas Gerais Prefeitura de Campos do Jordão (SP) 06/02/2020 135 R$ 4.923,13 fundamental, médio e superior Campos do Jordão São Paulo Câmara Municipal de Prata (MG) 06/02/2020 12 R$ 3.318,08 fundamental, médio e superior Prata Minas Gerais Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) 06/02/2020 23 R$ 18.996,27 fundamental, médio e superior Ipiranga do Norte Mato Grosso Prefeitura de Mauá (SP) 06/02/2020 50 R$ 2.295,23 médio Mauá São Paulo Prefeitura de Niterói (RJ) 06/02/2020 19 R$ 9.882,95 médio e superior Niterói Rio de Janeiro Prefeitura de Ibarama (RS) 05/02/2020 19 R$ 12.086,07 fundamental, médio, técnico e superior Ibarama Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 05/02/2020 45 R$ 25.851,96 superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Prefeitura de Patrocínio do Muriaé (MG) 05/02/2020 45 R$ 4.639,82 fundamental, médio e superior Patrocínio do Muriaé Minas Gerais Prefeitura de Porto Esperidião (MT) 04/02/2020 25 R$ 7.997,65 fundamental, médio e superior Porto Espiridião Mato Grosso Prefeitura de Santo Augusto (RS) 04/02/2020 25 R$ 2.777,86 fundamental, médio e superior Santo Augusto Rio Grande do Sul Prefeitura de Mataraca (PB) 04/02/2020 57 R$ 11.000,00 fundamental, médio e superior Mataraca Paraíba Hospital das Clínicas de Porto Alegre (RS) 03/02/2020 R$ 8.581,59 fundamental, médio, técnico e superior Porto Alegre Rio Grande do Sul Conselho Regional de Serviço Social de Rondônia 03/02/2020 29 R$ 3.007,98 médio e superior Porto Velho Rondônia Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás (PA) 03/02/2020 19 R$ 4.000,00 médio e superior Canaã dos Carajás Pará Prefeitura de Cruz Machado (PR) 03/02/2020 18 R$ 12.021,00 médio e superior Cruz Machado Paraná Prefeitura de Cuparaque (MG) 03/02/2020 107 R$ 2.298,83 fundamental, médio e superior Cuparaque Minas Gerais Prefeitura de Guaramirim (SC) 03/02/2020 2 R$ 4.289,30 superior Guaramirim Santa Catarina Prefeitura de Guaramirim (SC) 03/02/2020 3 R$ 3.002,70 fundamental e superior Guaramirim Santa Catarina Prefeitura de Itamarati (AM) 03/02/2020 138 R$ 10.000,00 fundamental, médio e superior Itamarati Amazonas Prefeitura de São João do Triunfo (PR) 03/02/2020 12 R$ 9.140,63 fundamental, médio e superior São João do Triunfo Paraná Prefeitura de Bom Jesus do Oeste (SC) 02/02/2020 3 R$ 13.076,00 fundamental, médio e superior Bom Jesus do Oeste Santa Catarina Prefeitura de Abreu Lima (PE) 02/02/2020 144 R$ 1.250,00 médio Abreu Lima Pernambuco Prefeitura de Serra Nova Dourada (MT) 02/02/2020 30 R$ 12.271,09 fundamenta, médio, técnico e superior Serra Nova Dourada Mato Grosso Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 02/02/2020 27 R$ 2.446,96 médio Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas Mato Grosso do Sul Prefeitura de Três Barras (SC) 01/02/2020 30 R$ 11.453,52 fundamental, médio e superior Três Barras Santa Catarina