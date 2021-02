Mais de 110 concursos públicos estão abertos no país; são mais de 6,8 mil vagas

PUBLICIDADE

O Brasil está com mais de 110 concursos abertos nesta segunda-feira (15). Ao todo, são mais de 6,8 mil oportunidades de todos os níveis de escolaridade. O s salários chegam a R$ 16 mil.

Alguns concursos ainda oferecem vagas para a formação de cadastro reserva. Dessa forma, os candidatos aprovados serão chamados conforme a disponibilidade de vagas durante a validade do concurso.

Entre os concurso com maior disposição de vagas, destaca-se o da Polícia Militar de São Paulo, que oferece 2.700 vagas para soldados. Veja o edital.

As maiores remunerações são destinadas ao cargo de médico, no concurso da Prefeitura de Vargem Bonita (SC). O salário oferecido é de R$ 16.714,75. As inscrições para o certame se encerram nesta segunda-feira (15).

Ao menos 5 órgãos abrem o prazo de inscrições para mais de 150 vagas, nesta segunda-feira (15).

Confira alguma das oportunidades

Prefeitura de Chapadão do Céu (GO)

Inscrições: até 21/02/2021

112 vagas

Salários de até R$ 3.475,48

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Confira edital

Prefeitura de Ilhota (SC)

Inscrições: até 15/02/2021

3 vagas

Cargos de nível médio

Confira edital

Prefeitura de Monte Horebe (PB)Inscrições: até 16/02/2021

12 vagas

Salários de até R$ 1.300,00

Cargos de nível médio

Confira edital

Prefeitura de Governador Celso Ramos (SC)

Inscrições: até 19/02/2021

4 vagas

Salários de até R$ 10.735,19

Cargos de nível superior

Confira edital

Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) do estado da Bahia

Inscrições: até 19/02/2021

25 vagas

Salários de até R$ 2.729,78

Cargos de nível superior

Confira edital