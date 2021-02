Iluminação Cênica ministrada gratuitamente no curso Luz em Movimento

PUBLICIDADE

A Iluminação cênica, com aplicação em software 3D, será tema do curso online Luz em Movimento, ministrado gratuitamente por Moisez Vasconcellos Lighting Designer especialista em criar projetos de iluminação cênica, com tradução em libras, que tem participação livre a pessoas com mais de 16 anos, com noções de informática, pelo canal do youtube e acesso pelo https://www.luzemmovimento.com.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas de 1º a 18 de fevereiro pelo www.luzemmovimento.com/cursos-on-line. Para participar os interessados devem ser maior de 16 anos e possuir acesso a internet, possuir um computador compatível com as especificações que atendam o funcionamento do Software de modelagem 3D e possuir alfabetização digital. O curso é direcionado a profissionais ou não, que trabalham com arte e eventos no campo da iluminação cênica, residentes ou não no Distrito Federal, e realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

O objetivo principal do curso é a capacitação técnica dos participantes, a nível básico, com aulas sobre os processos de criação da iluminação cênica e seu desenho em um software especializado. Durante as aulas, serão apresentadas ferramentas básicas para a produção de um desenho de iluminação por meio da visualização tridimensional, com observação de diversos aspectos da luz.

Com duração total de 20 horas, o curso tem formato de vídeo-aulas organizadas em tópicos, com duração de 10 minutos cada. Os conteúdos são liberados de segunda a domingo, às 10h e 10h20. Nas sextas-feiras, haverá fórum de discussão ao vivo e on-line com os participantes, o tutor e a intérprete em LIBRAS, fazendo a tradução simultânea. Os encontros ao vivo também serão gravados e o curso completo ficará disponível no YouTube pelo período de 12 meses.

Sobre o professor

Moisez Vasconcellos é iluminador cênico e desde 2001 desenvolve projetos de desenho de iluminação para diversos segmentos da arte como teatro, ópera , dança, musicais, eventos, festivais nacionais e internacionais. Tem no seu currículo mais de 100 projetos de iluminação cênica e já participou de importantes festivais do país. Atualmente trabalha na equipe técnica do show O Grande Encontro 20 anos.

Mais sobre iluminação cênica

A iluminação cênica é conhecida por desenvolver a estética da luz nos espetáculos artísticos. Atualmente, diante do avanço tecnológico do século XXI e a transição dos controles das luzes do analógico para o digital, surgiram novas ferramentas de desenvolvimento da luz cênica, não só no aspecto operacional mas também no aspecto criativo. Com o avanço tecnológico, vários fabricantes de equipamentos, colocaram à disposição dos iluminadores seus sistemas de controles da luz cênica (mesas digitais) em formato de softwares operados através de um computador.

Ao longo dos últimos 20 anos, foram desenvolvidos alguns softwares que não só controlam a iluminação como também a apresentam de forma tridimensional, possibilitando novos métodos para realizar uma criação da iluminação cênica e a desenvolver ainda mais neste campo estético. Algo além da capacidade técnica de simplesmente acender um refletor, e sim a possibilidade de iluminar um espaço virtual de maneira real.

Hoje em dia, muitos trabalhos de arquitetura e iluminação cênica são desenvolvidos virtualmente em software 3D antes de serem realizados efetivamente, reduzindo o desperdício de materiais e serviços, bem como atribuindo mais proximidade ao produto final pensado pelos artistas.

Serviço

Curso online Luz em Movimento

Com Moisez Vasconcellos

Inscrições de 1º a 18 de fevereiro pelo www.luzemmovimento.com

Aulas de 24 de fevereiro a 24 de abril pelo youtube