Luandre tem mais de 800 vagas abertas em Logística

A pandemia impactou diretamente os hábitos de consumo da maioria da população, aumentando, significativamente, a procura por compras online. O e-commerce registrou um aumento de 126,9% em maio, totalizando 23,8 milhões de pedidos no período*.

Devido à alta demanda, o setor de logística continua movimentado um grande número de vagas. Na Luandre, uma das maiores consultorias de RH do país, há um total de 840 vagas disponíveis, neste mês. Confira:

Logística – 840 vagas

Auxiliar de Logística Jr.– R$1.000-1.500

Auxiliar de Logística I – R$1.000-1.500

Representante de Logística – R$1.000-1.500

Processador – R$1.000-1.500

Assistente de Monitoramento – R$1.000-1.500

Conferente II – R$ 1.500-2.000

Líder de Logística I – R$2.500-3.000

Líder de Agência I – R$3.000 – 3.5000

Líder de Logística II – R$3.500- 4.000

Os interessados devem se candidatar online por meio do site candidato.luandre.com.br. O cadastro também pode ser feito via aplicativo de celular, disponível para sistemas android e ios.

Sobre a Luandre

A Luandre Soluções em Recursos Humanos tem 50 anos de atuação e oferece soluções técnicas e inovadoras na área de RH. Trabalha com a excelência nos serviços prestados e investimento em soluções criativas, construindo o elo entre a organização e colaborador, em todas as etapas de desenvolvimento dos Recursos Humanos.

Em 2019, a empresa chegou à marca de 4 mil clientes atendidos, 60 mil profissionais administrados ao longo do ano e banco com mais de 2 milhões de CV cadastrados. Há 18 anos consecutivos, concorre ao prêmio Top Of Mind RH, o qual já venceu em oito edições, na categoria “Temporários e Efetivos”, sendo ª atual vencedora. O CEO, Fernando Medina também foi vencedor na categoria “Empresário de Destaque – Fornecedores de RH”, em 2017. Além disso, foi reconhecida como uma das 150 Melhores Empresas para Trabalhar, certificação concedida pela Revista Você S/A.

A Luandre atende 200 das 500 melhores empresas do Brasil com todo seu know-how em Recrutamento e Seleção, Administração de Pessoal (Temporários e CLT), Avaliação Profissional, Outsourcing e Programas Especiais (Saúde, Varejo e Logística).

Atualmente, possui 11 unidades em quatro estados: São Paulo (São Paulo, Santo André, Guarulhos, Campinas e Jundiaí), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Paraná (Curitiba) e Pernambuco (Recife). Realiza também atendimento à distância em todo o país.