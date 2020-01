Lista prévia de 1.000 vagas para professor saiu

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (7) a Secretaria Municipal de Educação divulgou a lista prévia da classificação de professores que se inscreveram para o processo de contratação emergencial para atuação na rede de ensino da cidade de São Paulo. Ao todo são 1.000 vagas em todas as treze Diretorias Regionais de Educação (DREs). Para Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, são 300 posições. As 700 restantes são para Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio.

As contratações serão feitas pelo período máximo de um ano e têm o objetivo de suprir as necessidades de professores para regência em sala, sobretudo pelo afastamento de docentes titulares por licença médica. Além disso as DREs afixaram, em suas próprias sedes, as listagens de classificação prévia dos inscritos em local visível e de fácil acesso ao público.

Para acessar o resultado das outras sete, é preciso entrar em contato com a sede ou se dirigir pessoalmente até ela. Os endereços e telefones estão no site https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/mapa-dres/.

Professores puderam se inscrever para lecionar mais de uma matéria, mas não puderam se candidatar para DREs diferentes. A relação prévia dos nomes não é garantia de que o professor será contratado. Os docentes ficarão à disposição das DREs, diz a Educação.

Os candidatos que se opuserem ao resultado podem entrar com recurso contra a pontuação e a classificação até esta quarta (8). E para isso, é preciso retirar formulário na DRE correspondente, preenchê-lo e entregá-lo na Diretoria. Os resultados serão divulgados sexta-feira (10) junto com a classificação final dos candidatos inscritos.

Com informações da folhapress.