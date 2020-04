Interlegis disponibiliza curso à distância em ano de eleições municipais

PUBLICIDADE 

O Interlegis vai disponibilizar, a parir do dia 15 de abril, o curso “O Papel do Vereador” na plataforma de ensino Saberes. O curso, à distância, é voltado para vereadores, candidatos a vereador e para todos que tiverem interesse em conhecer o trabalho do representante municipal no Legislativo.

Com capacidade para quatro turmas com, no máximo, 120 alunos, o curso vai ter um módulo com os seguintes temas: Poder Legislativo Municipal; Competências, Atribuições e Regimento Interno; Conduta Ética; Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Publicidade, Moralidade e Eficiência.

O curso tem o objetivo de facilitar a compreensão sobre a competência das Casas Legislativas municipais, sobre o papel institucional dos vereadores no que diz respeito à produção de leis e fiscalização dos trabalhos do Poder Executivo, e sobre a participação do cidadão na supervisão do trabalho dos parlamentares.

O diretor-executivo do Interlegis, Márcio Coimbra, que vai fazer a abertura do curso à distância, destaca a importância do tema em ano de eleições municipais. “Os eleitores depositam nas urnas, junto com o voto, a esperança de um futuro melhor para o seu município, para o seu estado e para o país. Por isso, é essencial entender o papel de cada um dos representantes com cargo eletivo”, explica o diretor.

“Infelizmente, muitos ainda desconhecem as atribuições dos parlamentares nas três esferas: federal, estadual e municipal. Ao disponibilizar o curso ‘O papel do Verador’, o Interlegis oferece a oportunidade para que os postulantes ao cargo de vereador e os moradores dos municípios brasileiros aprofundem o conhecimento sobre as atribuições do cargo do parlamentar municipal. É com

informação que fortalecemos a democracia e contribuímos com a melhoria da qualidade do legislativo e da atuação política”, ressalta Coimbra.