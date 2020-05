INSS abre período de inscrições em concurso com 8,2 mil vagas

PUBLICIDADE 

Foram abertas, nessa segunda-feira (04/05), as inscrições do concurso do Instituto Nacional do Serviço Social (INSS) para o preenchimento de 8.230 vagas temporárias destinadas a ex-servidores já aposentados e militares inativos.

Para participar, é necessário possuir ensino médio, ter se aposentado pelo regime próprio da União ou ter sido transferido para a inatividade das Forças Armadas até 31 de março de 2020.

Não é permitido ser aposentado por invalidez ou de forma compulsória. As remunerações são de até R$ 4,2 mil, variando de acordo com o cargo pretendido.

O edital determina que os interessados não possuam cargo de direção em partido político, não tenha trabalhado como procurador ou despachante em processos administrativos contra o INSS, não ter sido contratado em regime temporário nos últimos 24 meses, não tenha sofrido imposição em regime disciplinar e não se encontre em inelegibilidade. As informações são do Jornal dos Concursos.

As inscrições do concurso do INSS para aposentados e militares da reserva vão até 10 de maio, devendo ser efetuadas por este site:

https://www.inss.gov.br/temporarios/