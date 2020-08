Inscrições para Simulação de Negociação Internacional (SINEI) estão abertas

PUBLICIDADE

A Simulação de Negociação Internacional (SINEI), projeto organizado pelos alunos de Relações Internacionais do Centro Universitário IESB, irá promover um evento nos dias 11, 12 e 13 de setembro. As inscrições para participar da iniciativa estão abertas desde o dia 18 de agosto e encerram no dia 1º de setembro.

Os alunos de ensino médio e superior da rede pública e privada podem participar das simulações, que ocorrerão de forma remota, devido à pandemia do novo coronavírus. Ao integrar as reuniões, os inscritos têm a oportunidade de enriquecer o currículo e de criar uma rede de networking com colegas de outras instituições. Além disso, os estudantes desenvolvem habilidades como oratória, argumentação, redação e pesquisa.

No projeto, os participantes (chamados de delegados) debatem acerca de temas atuais e relevantes no cenário mundial. No âmbito de organizações internacionais, os delegados assumem o papel de representante de um país e devem, por meio da negociação, defender os interesses de sua representação no tópico discutido, além de encontrar soluções para as problemáticas.

O que é a SINEI?

A SINEI é a simulação de negociação internacional organizada pelos alunos do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário IESB. O projeto foi criado em 2006. Em 2016, depois de uma pausa, a iniciativa foi retomada e em 2019 a edição da SINEI recebeu diversos alunos de ensino médio e superior da rede pública e privada.

Esse ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, a edição será realizada via remota, cada um na sua casa, pela plataforma do Zoom. Por ser online, a edição é chamada de e-MUN.

O e-MUN contará com dois comitês, ou seja, dois espaços de debate sobre diferentes temas. Um dos comitês é o Conselho de Direitos Humanos que debaterá sobre a violência policial, voltado para alunos de ensino médio.

O outro comitê, destinado a universitários, simulará a reunião extraordinária do Grupo dos 20, que aconteceu em março deste ano acerca da pandemia do COVID-19 e seus impactos na economia mundial. Os delegados deverão debater e redigir uma resolução durante os dias do evento.

O evento é gratuito, aberto ao público externo e os participantes receberão certificado. Para se inscrever, basta responder ao formulário disponível no seguinte link https://form.jotform.com/202185410235040, ou acessar nosso instagram @iesbsinei.

