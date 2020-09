Inscrições para concurso de agente da PCDF terminam nesta terça (8)

PUBLICIDADE

As inscrições para o concurso público de agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) se encerram às 18h desta terça-feira (8). A inscrição é feita no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que é a banca organizadora do certame.

Voltado para candidatos com nível superior, o certame disponibiliza 600 vagas imediatas, sendo 450 para ampla concorrência, 120 para negros e 30 para pessoas com deficiência. Além dos cargos imediatos, o concurso terá 1,2 mil vagas de cadastro reserva, dividas entre 900 para ampla concorrência, 240 para negros e 60 para PCD.

O salário inicial é de R$ 8.698,78, em uma jornada de 40 horas semanais.

Processo seletivo

O processo seletivo consiste em: prova objetiva, discursiva, exame biométrico e avaliação médica, teste de aptidão física, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional.

As provas objetivas terão 120 questões de certo e errado. Uma resposta errada anula uma certa.