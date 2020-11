Inscrições para ao menos 85 concursos públicos estão abertas em todo o país; são 13 mil vagas

PUBLICIDADE

A partir desta segunda-feira (16), ao menor 85 concursos estão em fase de inscrição. Ao todo, serão disponibilizadas 13 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

O concurso da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná oferece a maior quantidade de vagas em um único certame. São 4 mil oportunidades. As inscrições vão até o dia 23 de novembro.

Entre as maiores remunerações oferecidas, estão os cargos vagos na Prefeitura de Capinzal, em Santa Catarina, onde os salários podem chegar a R$ 17,4 mil. Também há concursos para formação de cadastro de reserva.

Dentre os 85 concursos em aberto, três começam a receber as inscrições nesta segunda-feira. Veja os detalhes destes três:

Prefeitura de Timóteo (MG)

Inscrições: até 16/12/2020

269 vagas

Salários de até R$ 2.713,25

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Confira edital

Conjunto Hospitalar do Mandaqui (SP)

Inscrições: até 07/12/2020

1 vaga

Salários de até R$ 1.200,00

Cargos de nível médio

Confira edital

Serviço Autônimo de Águas e Esgotos – Saae (ES)

Inscrições: até 17/11/2020

2 vagas

Salários de até R$ 1.290,62

Cargos de nível fundamental

Confira edital