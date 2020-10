SEBRAE Inova Digital. Participe do maior evento de marketing digital e inovação da capital do país.

PUBLICIDADE

O Sebrae Inova Digital é um evento internacional que vai mudar sua maneira de empreender ou de administrar a sua empresa.

Essa edição terá 3 temas centrais:

Empreendedorismo digital, com apresentação de cases de sucesso;

Marketing digital e vendas online: a nova era digital no Brasil, estratégias de redes sociais, lojas virtuais e comércio eletrônico;

Ética e segurança da informação: privacidade e proteção de dados, redes sociais e exposição de informações.

Um conteúdo super atual e palestras de grandes nomes do Brasil e do mundo – como Brittany Kaiser, ex-diretora da Cambridge Analytica, Jaron Lanier, um dos destaques do filme “O Dilema das Redes” , Clóvis de Barros, Caio Carneiro, In Hsieh, Camila Coutinho e muitos outros – o Sebrae Inova Digital será online e totalmente gratuito.

Nos dias 12, 13 e 14 de novembro, o evento vai estimular sua criatividade.

Inscreva-se em www.sebraeinovadigital.com.br e seja bem vindo a um mundo de inovações.